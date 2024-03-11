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        Gökçeada ve Bozcaada feribot seferlerine 'fırtına' engeli

        ÇANAKKALE'de,Kuzey Ege'de etkili olması beklenen fırtına nedeniyle Bozcaada ve Gökçeada ilçelerine yarın için planlanan bazı feribot seferleri iptal edildi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 11.03.2024 - 17:11 Güncelleme: 11.03.2024 - 17:15
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        Gökçeada ve Bozcaada feribot seferlerine 'fırtına' engeli
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        ÇANAKKALE'de,Kuzey Ege'de etkili olması beklenen fırtına nedeniyle Bozcaada ve Gökçeada ilçelerine yarın için planlanan bazı feribot seferleri iptal edildi.

        Çanakkale Boğazı ile Adalar hattında yolcu ve araç taşımacılığı yapan GESTAŞ firması, Ege Denizi'nin kuzeyinde beklenen olumsuz hava şartları nedeniyle feribot seferlerinin iptal edildiğini duyurdu. Buna göre Geyikli-Bozcaada hattında yarın yapılması planlanan tüm feribot seferleri iptal edildi. Gökçeada hattında, Gökçeada'dan saat  07.00, 11.00 seferleri, Kabatepe'den ise  saat 05.00, 15.00 seferleri yapılamayacak.

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