Gökçeada ve Bozcaada feribot seferlerine 'fırtına' engeli

ÇANAKKALE'de,Kuzey Ege'de etkili olması beklenen fırtına nedeniyle Bozcaada ve Gökçeada ilçelerine yarın için planlanan bazı feribot seferleri iptal edildi.

Çanakkale Boğazı ile Adalar hattında yolcu ve araç taşımacılığı yapan GESTAŞ firması, Ege Denizi'nin kuzeyinde beklenen olumsuz hava şartları nedeniyle feribot seferlerinin iptal edildiğini duyurdu. Buna göre Geyikli-Bozcaada hattında yarın yapılması planlanan tüm feribot seferleri iptal edildi. Gökçeada hattında, Gökçeada'dan saat 07.00, 11.00 seferleri, Kabatepe'den ise saat 05.00, 15.00 seferleri yapılamayacak.