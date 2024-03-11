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        Şehitler için Çanakkale'ye yürüyen gazi torunu, 1915 Çanakkale Köprüsü'nden geçti

        ÇANAKKALEZaferi'nin 109'uncu yılı nedeniyle şehitler anısına İstanbul'dan yola çıkan Tokat Onbeşli Torunları Derneği Başkanı Saffet Gümüş (56), 1915 Çanakkale Köprüsü'nden yürüyerek geçti.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 11.03.2024 - 17:27 Güncelleme: 11.03.2024 - 17:30
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        Şehitler için Çanakkale'ye yürüyen gazi torunu, 1915 Çanakkale Köprüsü'nden geçti
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        ÇANAKKALEZaferi'nin 109'uncu yılı nedeniyle şehitler anısına İstanbul'dan yola çıkan Tokat Onbeşli Torunları Derneği Başkanı Saffet Gümüş (56), 1915 Çanakkale Köprüsü'nden yürüyerek geçti.

        Çanakkale Zaferi'nin 109'uncu yılı nedeniyle şehitler anısına İstanbul'un Bağcılar ilçesinden elinde büyük bir Türk bayrağı ile yola çıkan ve dönemin askeri kıyafetini giyen Çanakkale Savaşı gazisi torunu ve Tokat Onbeşli Torunları Derneği Başkanı Saffet Gümüş, 'Torundan Dedeye Vefa Yürüyüşü ‘nün bu yıl 6'ncısını gerçekleştiriyor. Gümüş, 1 Mart'ta başladığı yürüyüşünün 11'inci gününde toplamda 418 bin 630 adım atarak 287 kilometre yol aldı. Çanakkale'ye ulaşan Gümüş, 1915 Çanakkale Köprüsü'nü yürüyerek geçti. Gümüş'ün köprüyü geçişi sırasında Çanakkale Valiliği İl Emniyet Müdürlüğü 1915 Çanakkale Köprüsü Koruma Şube Müdürlüğü ekipleri geniş güvenlik önlemi aldı.

        'BU KÖPRÜNÜN TEMELİNDEN, BİTİŞİNE KADAR ŞAHİT OLDUM'

        Tokat Onbeşli Torunları Derneği Başkanı Saffet Gümüş, "Bundan 11 gün önce Avcılar Belediye Başkanımızdan almış olduğum al bayrağı 11'inci günün sonunda Çanakkale şehitler diyarına kadar getirebildik. Nasip olursa bu al bayrağı cuma günü saat 11.00'de Çanakkale Valimiz İlhami Aktaş'a devredeceğim. Daha sonradan şehitleri ziyaret edip onların ruhları için dualar okuyacağız ve İstanbul'a dönüş yapacağız. Allah bu bedenime sağlık verdiği süre içerisinde 'Torundan Dedeye Vefa Yürüyüşümüzü bir ömür boyu devam etmeyi planlıyorum. Çünkü gelecek nesillere vatan, bayrak sevgisini verebiliyorsak ne mutlu bize diyoruz. En büyük kazanç odur diyoruz. Çünkü o şehitlere borcumuz çok. O şehitler bundan 109 yıl önce bu Çanakkale'de, Gelibolu'da olmasalardı biz bugün burada olmazdık. Biz bugün 1915 Çanakkale Köprüsü'nden geçemezdik. Allah o şehitlerimizin mekanlarını cennet eylesin diyorum. Bu köprünün temelinden, bitişine kadar şahit oldum. Bugün de yürümek nasip oldu. Bize bu köprüyü kazandıran Türkiye'mizin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a ve ekibine çok teşekkür ediyorum" diye konuştu.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çanakkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çanakkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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