Kamyonla çarpışan hafif ticari aracın sürücüsü öldü

Kaza, saat 15.30 sıralarında Gökçeada ilçesi Zeytinlik köy baraj yolu üzerinde meydana geldi. Gökçeada'dan Uğurlu köyü yönüne giden Mahmut Gök yönetimindeki 17 ES 706 plakalı ticari araç, karşı yönden gelen Davut Karakuş yönetimindeki 17 ACY 951 plakalı hafriyat kamyonuyla çarpıştı. Kamyon su kanalına girerken, ihbar üzerine kaza yerine sağlık, jandarma ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibi sürücülerden Mahmut Gök'ün hayatını kaybettiğini belirledi. Hafif yaralanan kamyon şoförü Karakuş ise ambulansla Gökçeada Devlet Hastanesine kaldırılıp, tedaviye alındı. Mahmut Gök'ün cenazesi de incelemenin ardından aynı hastanenin morguna gönderildi.

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