Çanakkale'de oğlu tarafından bıçaklanan kadın öldü

Zanlının, karakola giderek annesi Canan K'yi bıçakladığını söylemesinin ardından olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Camikebir Mahallesi Fikirli Sinan Sokak'taki apartmanın birinci katında oturan Canan K. (48) ile oğlu Furkan T. (25) arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.

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