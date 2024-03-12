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        Çanakkale'de oğlu tarafından bıçaklanan kadın öldü

        Çanakkale'nin Gelibolu ilçesinde, oğlu tarafından bıçaklanan kadın yaşamını yitirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.03.2024 - 07:06 Güncelleme: 12.03.2024 - 07:15
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        Çanakkale'de oğlu tarafından bıçaklanan kadın öldü
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        Çanakkale'nin Gelibolu ilçesinde, oğlu tarafından bıçaklanan kadın yaşamını yitirdi.

        Camikebir Mahallesi Fikirli Sinan Sokak'taki apartmanın birinci katında oturan Canan K. (48) ile oğlu Furkan T. (25) arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.

        Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Furkan T, bıçakla annesini yaraladı.

        Zanlının, karakola giderek annesi Canan K'yi bıçakladığını söylemesinin ardından olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

        Sağlık ekiplerince yapılan incelemede yaşamını yitirdiği belirlenen Canan K'nin cenazesi Gelibolu Şehit Koray Onay Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

        Zanlı Furkan T'nin emniyetteki ifade ve işlemleri sürüyor.

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        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çanakkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çanakkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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