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        Çanakkale açıklarında 18 düzensiz göçmen yakalandı

        Çanakkale'nin Ayvacık ilçesi açıklarında 18 düzensiz göçmen yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.03.2024 - 22:05 Güncelleme: 11.03.2024 - 22:08
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        Çanakkale açıklarında 18 düzensiz göçmen yakalandı
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        Çanakkale’nin Ayvacık ilçesi açıklarında 18 düzensiz göçmen yakalandı.

        Sahil Güvenik Kuzey Ege Grup Komutanlığı ekipleri, Ayvacık açıklarında hareket halinde bir lastik bot bulunduğunu tespit etti.

        “TCSG-6” botu ekiplerinde düzenlenen operasyonda, Afganistan uyruklu 7’si çocuk 18 düzensiz göçmen yakalandı.

        Düzensiz göçmenler işlemlerinin ardından Ayvacık Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çanakkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çanakkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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