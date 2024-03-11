Çanakkale açıklarında 18 düzensiz göçmen yakalandı
Çanakkale'nin Ayvacık ilçesi açıklarında 18 düzensiz göçmen yakalandı.
Çanakkale’nin Ayvacık ilçesi açıklarında 18 düzensiz göçmen yakalandı.
Sahil Güvenik Kuzey Ege Grup Komutanlığı ekipleri, Ayvacık açıklarında hareket halinde bir lastik bot bulunduğunu tespit etti.
“TCSG-6” botu ekiplerinde düzenlenen operasyonda, Afganistan uyruklu 7’si çocuk 18 düzensiz göçmen yakalandı.
Düzensiz göçmenler işlemlerinin ardından Ayvacık Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi.
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