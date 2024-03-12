Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Çanakkale Haberleri

        Çanakkale Deniz Zaferi'nin 109. yıl dönümünün teması "Şan, Şeref, Tarih Bizim, Bizim Çanakkale"

        Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 109. yıl dönümü dolayısıyla 18 Mart'ta Tarihi Gelibolu Yarımadası'nda yapılacak törenler için bu yıl "Şan, Şeref, Tarih Bizim, Bizim Çanakkale" temasının belirlendiği bildirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.03.2024 - 14:49 Güncelleme: 12.03.2024 - 14:58
        ABONE OL
        ABONE OL
        Çanakkale Deniz Zaferi'nin 109. yıl dönümünün teması "Şan, Şeref, Tarih Bizim, Bizim Çanakkale"
        ABONE OL
        ABONE OL

        Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 109. yıl dönümü dolayısıyla 18 Mart'ta Tarihi Gelibolu Yarımadası'nda yapılacak törenler için bu yıl "Şan, Şeref, Tarih Bizim, Bizim Çanakkale" temasının belirlendiği bildirildi.

        Kültür ve Turizm Bakanlığı Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanlığından yapılan açıklamada, başkanlıkça düzenlenen tören ve kutlamaları tüm ülkede ortak bir çizgide buluşturmak adına 2018'den itibaren her yıl bir tema belirlendiği ifade edildi.

        2018'de "Birileri Var", 2019'da "Dirilişten Kurtuluşa Bir Duruştur Çanakkale", 2020'de "Hilalin Gölgesinde Saklı Abideler", 2021'de"İstiklalden İstikbale Çanakkale", 2022'de "Bir Yanımız Hep Çanakkale", 2023'te "Ruhumuzda Var" olan temanın bu yıl "Şan, Şeref, Tarih Bizim, Bizim Çanakkale" olarak tespit edildiği duyuruldu.

        18 Mart günü Şehitler Abidesi’nde düzenlenecek olan törenin 109. yılında "Şan, Şeref, Tarih Bizim, Bizim Çanakkale" temasının belirlenmesinde ise 2023-2024 yıllarında gerçekleştirilen savunma sanayindeki gurur veren atılımlar etkili olduğunun ifade edilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

        "Çanakkale’yi bir zafere götüren ve Cumhuriyeti ilan eden birliktelik, dayanışma ruhu, mücadele olduğu gibi ülkemizin bağımsız ve güçlü ilerleyişini perçinleyen savunma sanayi gelişmeleri de bu yüce milletin eseridir.

        Çanakkale zaferini elde ettiğimiz süreçlerdeki milletimizin gösterdiği kahramanlık, cesaret, dayanışma, birlik, fedakarlık ve mücadelenin o gün olduğu gibi bugün de tüm zorlu süreçlerde gün yüzüne çıktığını görmekteyiz. Bu güçlü ilerleyişin sahibi yüce milletimize 2024 yılında Şan, Şeref ve Tarihin bizim olduğunu, Çanakkale'mizin dün ve bugün olduğu gibi gelecekte de bizim olduğunu ifade etmek istiyoruz.

        Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanlığınca yürütülen '18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 109. Yıl dönümü anma programı, ilgili bakanlıkların, kamu kurum ve kuruluşların iş birliğinde 18 Mart tarihinde gerçekleştirilecektir."

        Açıklamada, Mehmetçik'in hatırasının, inancının, cesaretinin, azminin, manevi mirasının, milli birlik ve beraberliğin harcı olan Çanakkale Zaferi'ni kazandıran yüksek ruhun kuşaktan kuşağa yaşatılması adına düzenlenecek törenlere ait bilgi, belge, tasarım ve görsel birliğin sağlanması amacıyla kamu kurum ve kuruluşları, yerel yönetimler ve sivil toplum örgütleri arasında koordinasyonun gerçekleştirilmesi amacıyla talep edilen materyallere Tarihi Alan Başkanlığı tarafından açılan "www.18martetkinlikleri.com" sitesinden yüksek çözünürlüklü olarak erişim sağlanacağı, "Şan, Şeref, Tarih Bizim, Bizim Çanakkale" teması ile hazırlanan 1 dakikalık kamu spotu, televizyon kanallarında hafta etkinlikleri kapsamında gösterileceği kaydedildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çanakkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çanakkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Göktaş'tan BM'de "İsrail" protestosu
        Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Göktaş'tan BM'de "İsrail" protestosu
        Uyarıları dikkate almamış!
        Uyarıları dikkate almamış!
        Süper Lig'de 29. haftanın panoraması
        Süper Lig'de 29. haftanın panoraması
        Ukraynalı eş boşanmak istemişti! Falçatalı dehşette karar!
        Ukraynalı eş boşanmak istemişti! Falçatalı dehşette karar!
        Can Uzun transfer için yola çıktı
        Can Uzun transfer için yola çıktı
        Yunanistan'a kapıda vize dönemi ne zaman başlıyor?
        Yunanistan'a kapıda vize dönemi ne zaman başlıyor?
        Tanımadıkları cani anne ile kızı bıçaklamıştı! İlayda'nın annesi vahşeti anlattı!
        Tanımadıkları cani anne ile kızı bıçaklamıştı! İlayda'nın annesi vahşeti anlattı!
        Şener Şen'e destek verdi
        Şener Şen'e destek verdi
        Diş hekimi başından vurulup öldürülmüştü! Eşi ve 1 kişi tutuklandı!
        Diş hekimi başından vurulup öldürülmüştü! Eşi ve 1 kişi tutuklandı!
        Kadına 'annelik cezası' erkeğe kariyer
        Kadına 'annelik cezası' erkeğe kariyer
        İstiklal Marşı'nın 103.yıl dönümü kutlanıyor
        İstiklal Marşı'nın 103.yıl dönümü kutlanıyor
        Yapay zeka atılımı değerini yükseltti
        Yapay zeka atılımı değerini yükseltti
        Rusya'dan, Britanya'yla balıkçılık anlaşmasına son
        Rusya'dan, Britanya'yla balıkçılık anlaşmasına son
        Formula 1'de yüksek gerilim!
        Formula 1'de yüksek gerilim!
        Firari anne ve oğlu için iade talepnamesi!
        Firari anne ve oğlu için iade talepnamesi!
        Eski İYİ Partili vekile bıçaklı saldırı!
        Eski İYİ Partili vekile bıçaklı saldırı!
        Para mutluluk getirir mi?
        Para mutluluk getirir mi?
        11 ödül 1 milyar dolar hasılat
        11 ödül 1 milyar dolar hasılat
        Borsada ilginç hisse geri alımları
        Borsada ilginç hisse geri alımları

        Benzer Haberler

        Tartıştığı annesini bıçaklayarak öldürdü
        Tartıştığı annesini bıçaklayarak öldürdü
        Çanakkale Deniz Zaferi'nin 109'uncu yıl dönümü etkinlikleri başladı
        Çanakkale Deniz Zaferi'nin 109'uncu yıl dönümü etkinlikleri başladı
        Çanakkale Deniz Zaferi'nin 109'uncu yılı etkinlikleri Çimenlik Kalesi'ndeki...
        Çanakkale Deniz Zaferi'nin 109'uncu yılı etkinlikleri Çimenlik Kalesi'ndeki...
        Çanakkale'de oğlu tarafından bıçaklanan kadın öldü
        Çanakkale'de oğlu tarafından bıçaklanan kadın öldü
        Çanakkale açıklarında 18 düzensiz göçmen yakalandı
        Çanakkale açıklarında 18 düzensiz göçmen yakalandı
        Ramazanın ilk gününde son iftar Gökçeada'da yapıldı
        Ramazanın ilk gününde son iftar Gökçeada'da yapıldı