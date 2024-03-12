Çanakkale Deniz Zaferi'nin 109. yıl dönümünün teması "Şan, Şeref, Tarih Bizim, Bizim Çanakkale"

Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 109. yıl dönümü dolayısıyla 18 Mart'ta Tarihi Gelibolu Yarımadası'nda yapılacak törenler için bu yıl "Şan, Şeref, Tarih Bizim, Bizim Çanakkale" temasının belirlendiği bildirildi.

Kültür ve Turizm Bakanlığı Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanlığından yapılan açıklamada, başkanlıkça düzenlenen tören ve kutlamaları tüm ülkede ortak bir çizgide buluşturmak adına 2018'den itibaren her yıl bir tema belirlendiği ifade edildi.

2018'de "Birileri Var", 2019'da "Dirilişten Kurtuluşa Bir Duruştur Çanakkale", 2020'de "Hilalin Gölgesinde Saklı Abideler", 2021'de"İstiklalden İstikbale Çanakkale", 2022'de "Bir Yanımız Hep Çanakkale", 2023'te "Ruhumuzda Var" olan temanın bu yıl "Şan, Şeref, Tarih Bizim, Bizim Çanakkale" olarak tespit edildiği duyuruldu.

18 Mart günü Şehitler Abidesi’nde düzenlenecek olan törenin 109. yılında "Şan, Şeref, Tarih Bizim, Bizim Çanakkale" temasının belirlenmesinde ise 2023-2024 yıllarında gerçekleştirilen savunma sanayindeki gurur veren atılımlar etkili olduğunun ifade edilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Çanakkale’yi bir zafere götüren ve Cumhuriyeti ilan eden birliktelik, dayanışma ruhu, mücadele olduğu gibi ülkemizin bağımsız ve güçlü ilerleyişini perçinleyen savunma sanayi gelişmeleri de bu yüce milletin eseridir.

Çanakkale zaferini elde ettiğimiz süreçlerdeki milletimizin gösterdiği kahramanlık, cesaret, dayanışma, birlik, fedakarlık ve mücadelenin o gün olduğu gibi bugün de tüm zorlu süreçlerde gün yüzüne çıktığını görmekteyiz. Bu güçlü ilerleyişin sahibi yüce milletimize 2024 yılında Şan, Şeref ve Tarihin bizim olduğunu, Çanakkale'mizin dün ve bugün olduğu gibi gelecekte de bizim olduğunu ifade etmek istiyoruz.

Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanlığınca yürütülen '18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 109. Yıl dönümü anma programı, ilgili bakanlıkların, kamu kurum ve kuruluşların iş birliğinde 18 Mart tarihinde gerçekleştirilecektir."

Açıklamada, Mehmetçik'in hatırasının, inancının, cesaretinin, azminin, manevi mirasının, milli birlik ve beraberliğin harcı olan Çanakkale Zaferi'ni kazandıran yüksek ruhun kuşaktan kuşağa yaşatılması adına düzenlenecek törenlere ait bilgi, belge, tasarım ve görsel birliğin sağlanması amacıyla kamu kurum ve kuruluşları, yerel yönetimler ve sivil toplum örgütleri arasında koordinasyonun gerçekleştirilmesi amacıyla talep edilen materyallere Tarihi Alan Başkanlığı tarafından açılan "www.18martetkinlikleri.com" sitesinden yüksek çözünürlüklü olarak erişim sağlanacağı, "Şan, Şeref, Tarih Bizim, Bizim Çanakkale" teması ile hazırlanan 1 dakikalık kamu spotu, televizyon kanallarında hafta etkinlikleri kapsamında gösterileceği kaydedildi.