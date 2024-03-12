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        Tartıştığı annesini bıçaklayarak öldürdü

        ÇANAKKALE'nin Gelibolu ilçesinde, Furkan Sülünoğlu (25), evde çıkan tartışmada annesi Canan Kabil'i (48) bıçaklayarak öldürüp, polise teslim oldu.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 12.03.2024 - 13:13 Güncelleme: 12.03.2024 - 13:15
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        Tartıştığı annesini bıçaklayarak öldürdü
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        ÇANAKKALE’nin Gelibolu ilçesinde, Furkan Sülünoğlu (25), evde çıkan tartışmada annesi Canan Kabil’i (48) bıçaklayarak öldürüp, polise teslim oldu.

        Olay, saat 04.00 sıralarında, Gelibolu'da apartmanın birinci katındaki dairede meydana geldi. Furkan Sülünoğlu ile annesi Canan Kabil arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Furkan Sülünoğlu, annesi Canan Kabil’i bıçakla yaraladı. İhbarla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlıkçılar, Kabil’in hayatını kaybettiğini belirledi. Furkan Sülünoğlu ise polise teslim oldu.

        Canan Kabil'in cansız bedeni kesin ölüm nedenin tespiti için otopsi yapılmak üzere Bursa Adli Tıp Kurumu’na gönderilirken, Furkan Sülünoğlu’nun polisteki işlemlerinin sürdüğü bildirildi.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çanakkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çanakkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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