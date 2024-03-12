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        Gelibolu'nun tek kadın dolmuş şoförüne plaket verildi

        Çanakkale'nin Gelibolu ilçendeki tek kadın dolmuş şoförüne plaket verildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.03.2024 - 16:49 Güncelleme: 12.03.2024 - 16:58
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        Gelibolu'nun tek kadın dolmuş şoförüne plaket verildi
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        Çanakkale’nin Gelibolu ilçendeki tek kadın dolmuş şoförüne plaket verildi.

        Gelibolu-Bayırköy hattı üzerinde 10 yıldır taşımacılık yapan, Gelibolu Şoförler ve Otomobilciler Derneğine kayıtlı tek kadın dolmuş şoförü olan Emine Şarlak’a, mesleği süresince kaza yapmadığı ve diğer sürücülere örnek olması dolayısıyla dernek binasında düzenlenen törenle plaket verildi.

        Dernek Başkanı Ömür İşsever, gazetecilere yaptığı açıklamada, şoförlük mesleğinin kolay bir iş olmadığını söyledi.

        Özellikle bir kadının bu meslekte oldukça sıkıntılı süreçler geçirebildiğini anlatan İşsever, "10 yıl boyunca hiçbir aksaklığa meydan vermeden bu işi anlının akıyla yapması bizleri çok sevindirdi. Odamıza kayıtlı bu kardeşimize teşekkür ediyorum. Ayrıca Bayırköy’den muhtar adayı olduğunu öğrendim. Başarılar diliyorum." dedi.

        Emine Şarlak ise "Zorluklara aldırmadan bu işi severek yapıyorum. 10 yıl olmuş bıkmadan işimi sürdürüyorum. Bunu düşünüp, beni onurlandıran herkese çok teşekkür ediyorum." diye konuştu.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çanakkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çanakkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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