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        Çanakkale'de İstiklal Marşı'nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy Anma Günü etkinliği düzenlendi

        Çanakkale'nin Gelibolu ve Lapseki ilçelerinde, İstiklal Marşı'nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy Anma Günü dolayısıyla program düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.03.2024 - 16:48 Güncelleme: 12.03.2024 - 16:57
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        Çanakkale'de İstiklal Marşı'nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy Anma Günü etkinliği düzenlendi
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        Çanakkale'nin Gelibolu ve Lapseki ilçelerinde, İstiklal Marşı'nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy Anma Günü dolayısıyla program düzenlendi.

        Gelibolu Atatürk Mesleki ve Teknik Anadolu Lise’nin düzenlediği program İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü Konferans Salonunda gerçekleştirildi.

        Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşının okunmasının ardından "İstiklal Marşı" konulu kısa film gösterimi yapıldı, şiirler okundu. Milli marşlar ve İstiklal Marşıyla ilgili belgesel sunumu yapıldı.

        Ardından öğrenciler tarafından hazırlanan oratoryo sunuldu.

        İstiklal Marşını güzel okuma ve kompozisyon yarışmasında dereceye girenlere protokol tarafından ödülleri verildi.

        Törene Gelibolu Kaymakamı Bekir Abacı, 2. Kolordu Komutanı Tümgeneral Rasim Yaldız, Gelibolu Belediye Başkanı Mustafa Özacar, Evreşe Belediye Başkanı Dr. Ali Kamil Soyuak, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ile öğretmen ve öğrenciler katıldı.

        Lapseki'deki tören İmam Hatip Lisesi konferans salonunda gerçekleştirildi.

        İlçe Milli Eğitim Müdürü Harun Çetin, törende yaptığı konuşmada, "Kurtuluş Savaşının amacını ve ruhununun, milletin bağımsızlık istek ve azmini dile getiren İstiklal Marşının kabul edilişinin 103.yıl dönümünde, bu eşsiz eseri bizlere armağan eden vatan şairimiz Mehmet Akif Ersoy’u rahmetle anıyor, .iz mayası şiirle yoğrulmuş bir milletiz. Anadolu toprakları şairleri sultan, sultanları şair kılan, kudretin kelamdan ve kalemden neşet ettiği bereketli topraklardır. Bu topraklar Yunus Emre, Hacı Bayram, Fuzuli, Nedim, Nabi, Erzurumlu Emrah, Baki, Şeyh Galip, Nefi, Süleyman Çelebi, Yahya Kemal gibi nice söz üstadını yetiştirerek tüm insanlığa armağan etmiştir." dedi.

        Konuşmaların ardından Mehmet Akif'in hayatını anlatan tiyatro oyunu sahnelendi.

        Programa Lapseki Kaymakamı Emre Öztürk, Belediye Başkanı Eyüp Yılmaz, Cumhuriyet Savcısı Ozan Koç, AK Parti İlçe Başkanı Hasan Engin, CHP İlçe Başkanı Mehmet Selamsız, MHP İlçe Başkanı Hüseyin Sevinç İYİ Parti İlçe Başkanı Yakup Uzun ve çok sayıda vatandaş katıldı.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çanakkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çanakkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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