Gelibolu Mevlevihanesi'nde iftar ve sema programları başladı
Çanakkale'nin Gelibolu ilçesindeki Mevlevihane'de ramazan ayı boyunca sürecek iftar ve sema programları başladı.
Çanakkale’nin Gelibolu ilçesindeki Mevlevihane’de ramazan ayı boyunca sürecek iftar ve sema programları başladı.
Balıkesir Vakıflar Bölge Müdürlüğü ile Mevlana Öğretisi ve Gelibolu Mevlevihanesi'ni Tanıtma ve Yaşatma Derneği tarafından ortak düzenlenen programda her akşam 400 kişilik iftar veriliyor.
Dernek Başkanı Sedat Kocaman, yaptığı açıklamada, hasretle bekledikleri ramazan ayının huzur içinde başladığını belirtti.
Kocaman, "Ramazan ayı boyunca her zamanki gibi ücretsiz, hiçbir maddi manevi menfaat beklemeksizin bu mübarek geceleri ihya etmek için programlara başladık. Bu akşam ikinci iftarımızı verdik. Bu vesile ile tüm Gelibolu halkımızın ramazan ayını kutlarım." ifadesini kullandı.
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çanakkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çanakkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.