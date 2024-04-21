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        Çanakkale'de uyuşturucu operasyonunda bir kişi gözaltına alındı

        Çanakkale'nin Gelibolu ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda bir kişi yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.04.2024 - 12:21 Güncelleme: 21.04.2024 - 12:21
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        Çanakkale'de uyuşturucu operasyonunda bir kişi gözaltına alındı
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        Çanakkale'nin Gelibolu ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda bir kişi yakalandı.

        Gelibolu İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, uyuşturucu madde kullanımını ve satışını engellemeye yönelik operasyon düzenledi.

        Operasyonda, evinde bir miktar uyuşturucu madde ele geçirilen H.Ç. gözaltına alındı.

        Şüphelinin emniyetteki sorgusu devam ediyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çanakkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çanakkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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