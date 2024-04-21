Çanakkale'de uyuşturucu operasyonunda bir kişi gözaltına alındı
Çanakkale'nin Gelibolu ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda bir kişi yakalandı.
Çanakkale'nin Gelibolu ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda bir kişi yakalandı.
Gelibolu İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, uyuşturucu madde kullanımını ve satışını engellemeye yönelik operasyon düzenledi.
Operasyonda, evinde bir miktar uyuşturucu madde ele geçirilen H.Ç. gözaltına alındı.
Şüphelinin emniyetteki sorgusu devam ediyor.
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