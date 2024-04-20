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        Çanakkale'de sağanak; cadde ve sokaklar suyla doldu

        ÇANAKKALE'nin Biga ilçesinde etkili olan sağanak nedeniyle cadde ve sokaklar su ile doldu.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 20.04.2024 - 16:04 Güncelleme: 20.04.2024 - 16:10
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        Çanakkale'de sağanak; cadde ve sokaklar suyla doldu
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        ÇANAKKALE'nin Biga ilçesinde etkili olan sağanak nedeniyle cadde ve sokaklar su ile doldu.

        Biga ilçesinde sağanak yaşamı olumsuz etkiledi. Gece saatlerinde başlayan ve gün içinde de aralıklarla devam eden yağış nedeniyle cadde ve sokaklar suyla doldu. Araç sürücüleri ve vatandaşlar zaman zaman zor anlar yaşadı. İlçede ekipler su birikintisi oluşan bölgelerde tahliye ve rögar kapaklarının tıkanmaması için temizlik çalışması yaptı. Yağış nedeniyle ilçedeki bazı evleri su bastı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çanakkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çanakkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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