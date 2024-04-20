Çanakkale'de sağanak; cadde ve sokaklar suyla doldu

ÇANAKKALE'nin Biga ilçesinde etkili olan sağanak nedeniyle cadde ve sokaklar su ile doldu.

Biga ilçesinde sağanak yaşamı olumsuz etkiledi. Gece saatlerinde başlayan ve gün içinde de aralıklarla devam eden yağış nedeniyle cadde ve sokaklar suyla doldu. Araç sürücüleri ve vatandaşlar zaman zaman zor anlar yaşadı. İlçede ekipler su birikintisi oluşan bölgelerde tahliye ve rögar kapaklarının tıkanmaması için temizlik çalışması yaptı. Yağış nedeniyle ilçedeki bazı evleri su bastı.