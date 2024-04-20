Çanakkale'de takla atan otomobilin sürücüsü öldü; kaza kamerada

Kaza, 18 Nisan’da Çanakkale-Bursa kara yolunda meydana geldi. Çanakkale'den Lapseki ilçesine giden Temel Tuman’ın direksiyon kontrolünü yitirdiği 17 AAB 166 plakalı otomobil, yoldan çıkıp defalarca takla attı. Çevredekiler durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Temel Tuman, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (ÇOMÜ) Hastanesi'ne kaldırıldı. Ancak Tuman, doktorların tüm çabasına rağmen kurtarılamadı. Öte yandan kaza anı ise güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.

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