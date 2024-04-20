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        Çanakkale'de takla atan otomobilin sürücüsü öldü; kaza kamerada

        ÇANAKKALE'de, yoldan çıkarak takla atan otomobilin sürücüsü Temel Tuman (48) hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 20.04.2024 - 11:22 Güncelleme: 20.04.2024 - 11:25
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        Çanakkale'de takla atan otomobilin sürücüsü öldü; kaza kamerada
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        ÇANAKKALE'de, yoldan çıkarak takla atan otomobilin sürücüsü Temel Tuman (48) hayatını kaybetti. Kaza, bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

        Kaza, 18 Nisan’da Çanakkale-Bursa kara yolunda meydana geldi. Çanakkale'den Lapseki ilçesine giden Temel Tuman’ın direksiyon kontrolünü yitirdiği 17 AAB 166 plakalı otomobil, yoldan çıkıp defalarca takla attı. Çevredekiler durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Temel Tuman, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (ÇOMÜ) Hastanesi'ne kaldırıldı. Ancak Tuman, doktorların tüm çabasına rağmen kurtarılamadı. Öte yandan kaza anı ise güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çanakkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çanakkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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