Gelibolu Gazi Süleyman Paşa Türbesi ve Namık Kemal'in mezar restorasyonu projesi revize edilecek

Çanakkale'nin Gelibolu ilçesindeki Gazi Süleyman Paşa Türbesi ve Namık Kemal'in mezar restorasyonu revize projeyle devam edecek.

Balıkesir Vakıflar Bölge Müdürlüğünce yapılan açıklamada, Bolayır köyündeki Gazi Süleyman Paşa Türbesi ve Namık Kemal Mezarı restorasyonu ihalesinin 13 Eylül 2022'de yapıldığı, 31 Ekim 2022'de de yer teslimiyle işin başladığı hatırlatıldı.

Derz yenilenmesi, tuvalet bölümünün kaldırılması, bordür sökümleri, elektrik hattı kazıları, türbe yapısının kubbe kurşun işleri, iç cephe sıvası gibi restorasyon projesi kapsamında işin yüzde 50'sinin tamamlandığı aktarılan açıklamada, Çanakkale Müze Müdürlüğünün bu yılın ocak ayındaki sondaj ve arşiv çalışması raporunun ardından revize restorasyon projesinin istendiği belirtildi.

Türbeyle ilgili "kazı alanının açık şekilde beklediği, tarihi yapıdaki kaplamaların ilgisiz bir mermerle yapıldığı, mezar kazısının yarım kaldığı ve sıvanın gelişigüzel olduğuna" yönelik habere değinilen açıklamada, şöyle devam edildi:

"Mermer kaplama olarak kastedilen Gazi Süleyman Paşa türbesinde 1993 tarihinde yapılan dış cephe mozaik kaplamasıdır. Kurul kararına göre yapıyla aderans sağladığından kaplama sökülmeden korunmasına karar verilmiş ve restorasyon çalışmaları esnasında herhangi müdahale yapılmamıştır. Gazi Süleyman Paşa mezarının hemen yanındaki iki yıldır açık beklediği iddia edilen kazı alanı ise elektrik hattı çekilmesi için açılmış olup aynı malzemeyle tekrar doldurulacaktır. Elektrik projesine göre de ışıklandırma yapılacaktır. Onaylı restorasyon projesine göre parsel içerisinde tuvalet bulunmamaktadır. Türbe iç cephesi restorasyon projesine göre özgün sıva harcındaki karışıma göre hidrolik kireç bağlayıcılı horasan harcıyla sıvanmış olup kazı sıva sonrasında yapıldığı için kazı üst kotundan zemin kotuna kadar orijinal derzli halinde durmaktadır."