2 kişinin öldüğü toprak kaymasına ilişkin 1 gözaltı (2)

HAYATINIKAYBEDENLER SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI

Lapseki ilçesinde hayır çeşmesi için su yolu kazısı yapıldığı sırada meydana gelen toprak kayması sonucu hayatını kaybeden köylüler Tahir Ödemiş ve Sefer Arslan, Kangırlı köy mezarlığı önünde ikindi vakti düzenlenen cenaze töreninin ardından son yolculuğuna uğurlandı. Törene, Çanakkale Valisi İlhami Aktaş, Lapseki Kaymakamı Emre Öztürk, Çanakkale İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Sadi Akman, Çanakkale Belediye Başkanvekili Bülent Şarlan, Ödemiş ve Arslan'ın yakınları ve çok sayıda vatandaş katıldı. Törenden önce Ödemiş ve Arslan'ın yakınları, taziyeleri kabul etti. Daha sonra Tahir Ödemiş ve Sefer Arslan, kılınan cenaze namazın ardından köy mezarlığına defnedildi.