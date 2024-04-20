Çan'da bir ev yangında zarar gördü

Polis ve itfaiye ekipleri, evde hasara neden olan yangının çıkış sebebini araştırıyor.

Çan Belediyesi ile ODAŞ Termik Santrali, Kale Grubu ve TKİ Çan Linyitleri İşletmesi Müdürlüğü ekipleri, alevleri kısa sürede söndürdü.

Cumhuriyet Mahallesi Yirmievler Sokak'ta Haydar Tüm'e ait evde kimsenin bulunmadığı sırada henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

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