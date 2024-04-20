Çanakkale'de 17 yıl 3 ay 20 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı
Çanakkale'nin Eceabat ilçesinde, 17 yıl 3 ay 20 gün kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan firari hükümlü yakalandı.
Çanakkale'nin Eceabat ilçesinde, 17 yıl 3 ay 20 gün kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan firari hükümlü yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, aranan kişilerin yakalanmasına yönelik çalışma kapsamında ilçede uygulama yaptı.
"Hırsızlık" suçundan 17 yıl 3 ay 20 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan K.D.D. (34) yakalanarak, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.
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