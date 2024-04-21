Çanakkale Kara Savaşları'nın 109. yıl dönümü için şarkı bestelendi

Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanlığı tarafından yürütülen 24 Nisan Çanakkale Kara Savaşları'nın 109. yıl dönümü anma programı için "Bizim Çanakkale" adlı şarkı bestelendi.

Alan Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, 24 Nisan Çanakkale Kara Savaşları'nın 109. yıl dönümü törenleri için geri sayım başladı. Törenler öncesinde Çanakkale ruhuna özel bestelenen şarkı, zafere giden yoldaki duyguları yeniden canlandırıyor.

Genç sanatçı Irmak Arıcı'nın seslendirdiği "Bizim Çanakkale", büyük zafer sonrasında Cumhuriyeti ilan eden birliktelik, dayanışma ve mücadele ruhunu yansıtan dizeleriyle milyonlarca kişiye 109 yıl öncesinin coşkusunu yaşatıyor.

Arıcı'nın koro eşliğinde seslendirdiği, söz ve müziği Asena İrmikçi'ye ait şarkının müzik yönetmenliğini Salih Özsan üstlendi. Şarkının dizeleri dinleyenlere, Çanakkale zaferine giden yoldaki kahramanlık, cesaret, dayanışma, birlik, fedakarlık ve mücadele ruhunu anbean yaşatıyor. İdil Dizdar ve Sait Dağdeviren tarafından çekilen klipte sanatçı Irmak Arıcı, Türk bayrağının kırmızı ve beyaz renkleriyle bezenmiş kostüm ve aksesuarlarla yer alıyor. Dev Türk bayrağı görüntüsüyle başlayan duygusal klipte, Çanakkale Savaşları'nda şehit düşen askerlerin fotoğrafları ve isimlerinin yazılı olduğu anıt da yer alıyor.