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        Çanakkale Kara Savaşları'nın 109. yıl dönümü için şarkı bestelendi

        Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanlığı tarafından yürütülen 24 Nisan Çanakkale Kara Savaşları'nın 109. yıl dönümü anma programı için "Bizim Çanakkale" adlı şarkı bestelendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.04.2024 - 11:05 Güncelleme: 21.04.2024 - 11:05
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        Çanakkale Kara Savaşları'nın 109. yıl dönümü için şarkı bestelendi
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        Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanlığı tarafından yürütülen 24 Nisan Çanakkale Kara Savaşları'nın 109. yıl dönümü anma programı için "Bizim Çanakkale" adlı şarkı bestelendi.

        Alan Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, 24 Nisan Çanakkale Kara Savaşları'nın 109. yıl dönümü törenleri için geri sayım başladı. Törenler öncesinde Çanakkale ruhuna özel bestelenen şarkı, zafere giden yoldaki duyguları yeniden canlandırıyor.

        Genç sanatçı Irmak Arıcı'nın seslendirdiği "Bizim Çanakkale", büyük zafer sonrasında Cumhuriyeti ilan eden birliktelik, dayanışma ve mücadele ruhunu yansıtan dizeleriyle milyonlarca kişiye 109 yıl öncesinin coşkusunu yaşatıyor.

        Arıcı'nın koro eşliğinde seslendirdiği, söz ve müziği Asena İrmikçi'ye ait şarkının müzik yönetmenliğini Salih Özsan üstlendi.

        Şarkının dizeleri dinleyenlere, Çanakkale zaferine giden yoldaki kahramanlık, cesaret, dayanışma, birlik, fedakarlık ve mücadele ruhunu anbean yaşatıyor.

        İdil Dizdar ve Sait Dağdeviren tarafından çekilen klipte sanatçı Irmak Arıcı, Türk bayrağının kırmızı ve beyaz renkleriyle bezenmiş kostüm ve aksesuarlarla yer alıyor.

        Dev Türk bayrağı görüntüsüyle başlayan duygusal klipte, Çanakkale Savaşları'nda şehit düşen askerlerin fotoğrafları ve isimlerinin yazılı olduğu anıt da yer alıyor.

        Klip, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün fotoğrafı ve Çanakkale şehitlerine yönelik minnet dolu anma mesajıyla son buluyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çanakkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çanakkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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