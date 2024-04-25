Çanakkale'de tünelde alev alan panelvan minibüs kullanılamaz hale geldi

Çanakkale'den Balıkesir yönüne giden Ozan Aktaş idaresindeki 10 LP 304 plakalı minibüs, Assos-Troya tünelinde henüz belirlenemeyen nedenle yanmaya başladı.

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çanakkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çanakkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.