Çanakkale'de tünelde alev alan panelvan minibüs kullanılamaz hale geldi
Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde, seyir halindeki panelvan minibüs yanarak kullanılmaz hale geldi.
Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde, seyir halindeki panelvan minibüs yanarak kullanılmaz hale geldi.
Çanakkale'den Balıkesir yönüne giden Ozan Aktaş idaresindeki 10 LP 304 plakalı minibüs, Assos-Troya tünelinde henüz belirlenemeyen nedenle yanmaya başladı.
Sürücü Aktaş, durumu 112 Acil Çağrı merkezine bildirdi.
Olay yerine gelen Ayvacık Belediyesi itfaiye ekipleri yangını kısa sürede söndürdü.
Araç kullanılamaz hale gelirken jandarma ekipleri tünelde güvenlik önlemi aldı.
Yangın nedeniyle ulaşım bir süre Nusratlı-Yeşilyurt köyleri bağlantı yolundan sürdürüldü.
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