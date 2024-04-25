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        Çanakkale Boğazı'nda yangın çıkan kuru yük gemisi demir bölgesinde bekletiliyor

        Mısır'dan Bulgaristan'a seyir halinde olan Barbados bayraklı gemide, Çanakkale Boğazı'nda makine dairesinde çıkan yangının söndürülmesinin ardından çekildiği Karanlık Liman Demir Bölgesi'nde sörvey (sefere uygunluk kontrolü) işlemi yapılacak.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.04.2024 - 23:24 Güncelleme: 25.04.2024 - 23:24
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        Çanakkale Boğazı'nda yangın çıkan kuru yük gemisi demir bölgesinde bekletiliyor
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        Mısır'dan Bulgaristan'a seyir halinde olan Barbados bayraklı gemide, Çanakkale Boğazı'nda makine dairesinde çıkan yangının söndürülmesinin ardından çekildiği Karanlık Liman Demir Bölgesi'nde sörvey (sefere uygunluk kontrolü) işlemi yapılacak.

        Bulgaristan'ın Varna Limanı'na gübre taşıyan "AK Discorey" isimli 107 metre boyunda ve 5 bin 381 groston ağırlığındaki gemi, yangın söndürme faaliyetleri sonrası Çanakkale Gemi Trafik Hizmetleri Merkezi koordinasyonunda, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğüne (KEGM) bağlı Kurtarma-13 römorkörü yedeğinde, kurtarma uzmanı ve Türkeli römorkörü refakatinde Karanlık Liman Demir Bölgesi'ne götürüldü.

        Geminin 2001 yılında inşa edildiği, uzman teknik personelce yapılacak sörvey işleminin ardından Çanakkale Liman Başkanlığının hazırlayacağı rapor sonrası nihai kararın verileceği bildirildi.

        Ayrıca, gemide Suriye uyruklu 14 personelin bulunduğu, yangında yaralanan Obaid Mohamadnor'un tedavisinin Mehmet Akif Ersoy Çanakkale Devlet Hastanesi'nde sürdüğü öğrenildi.

        - Olay

        Mısır'dan Bulgaristan'a gittiği sırada Akbaş mevkisinde geminin makine dairesinde çıkan yangın, KEGM'ye bağlı römorkörler tarafından söndürülmüş, çift yönlü transit gemi geçişlerine kapatılan Çanakkale Boğazı bu çalışma sonrası tekrar trafiğe açılmıştı.

        Yangında yaralanan Suriye uyruklu Obaid Mohamadnor sahil güvenlik botu ile Çanakkale'ye iskeleye getirilip Mehmet Akif Ersoy Çanakkale Devlet Hastanesi'nde tedaviye alınmıştı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çanakkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çanakkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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