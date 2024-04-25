Çanakkale Boğazı'nda yangın çıkan kuru yük gemisi demir bölgesinde bekletiliyor

Mısır'dan Bulgaristan'a gittiği sırada Akbaş mevkisinde geminin makine dairesinde çıkan yangın, KEGM'ye bağlı römorkörler tarafından söndürülmüş, çift yönlü transit gemi geçişlerine kapatılan Çanakkale Boğazı bu çalışma sonrası tekrar trafiğe açılmıştı.

Bulgaristan'ın Varna Limanı'na gübre taşıyan "AK Discorey" isimli 107 metre boyunda ve 5 bin 381 groston ağırlığındaki gemi, yangın söndürme faaliyetleri sonrası Çanakkale Gemi Trafik Hizmetleri Merkezi koordinasyonunda, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğüne (KEGM) bağlı Kurtarma-13 römorkörü yedeğinde, kurtarma uzmanı ve Türkeli römorkörü refakatinde Karanlık Liman Demir Bölgesi'ne götürüldü.

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