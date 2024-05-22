Çan'da çöplükte başlayan yangın ormana sıçramadan söndürüldü
Çanakkale'nin Çan ilçesinde çöplük alanda başlayan yangın, ormanlık alana sıçramadan söndürüldü.
Çanakkale'nin Çan ilçesinde çöplük alanda başlayan yangın, ormanlık alana sıçramadan söndürüldü.
Koyunyeri köyü gölet yolu kenarındaki çöplük alanda henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.
Durumun fark edilmesi üzerine bölgeye Çan Orman İşletme Müdürlüğünce iki arazözle ekipler gönderildi.
Kısa sürede kontrol altına alınan yangın, ormanlık alana sıçramadan söndürülerek soğutma çalışması yapıldı.
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