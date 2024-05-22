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        Çan'da çöplükte başlayan yangın ormana sıçramadan söndürüldü

        Çanakkale'nin Çan ilçesinde çöplük alanda başlayan yangın, ormanlık alana sıçramadan söndürüldü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.05.2024 - 19:55 Güncelleme: 22.05.2024 - 19:55
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        Çan'da çöplükte başlayan yangın ormana sıçramadan söndürüldü
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        Çanakkale'nin Çan ilçesinde çöplük alanda başlayan yangın, ormanlık alana sıçramadan söndürüldü.

        Koyunyeri köyü gölet yolu kenarındaki çöplük alanda henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

        Durumun fark edilmesi üzerine bölgeye Çan Orman İşletme Müdürlüğünce iki arazözle ekipler gönderildi.

        Kısa sürede kontrol altına alınan yangın, ormanlık alana sıçramadan söndürülerek soğutma çalışması yapıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çanakkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çanakkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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