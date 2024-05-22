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        Çanakkale'de orman işletme şeflerine eğitim verildi

        Çanakkale'nin Çan ilçesi Göle köyü orman dikim sahasında, orman işletme şeflerine yönelik teorik ve uygulamalı eğitim verildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.05.2024 - 13:36 Güncelleme: 22.05.2024 - 13:36
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        Çanakkale'de orman işletme şeflerine eğitim verildi
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        Çanakkale’nin Çan ilçesi Göle köyü orman dikim sahasında, orman işletme şeflerine yönelik teorik ve uygulamalı eğitim verildi.

        Çanakkale Orman Bölge Müdürlüğü Silvikültür Şube Müdürü Akın Boran Yılmaz, eğitim sahasında gazetecilere yaptığı açıklamada, 2024 yılı programında yer alan eğitim çalışmasını gerçekleştirdiklerini söyledi.

        Eğitimde orman işletme şeflerine ormanlara yaptıkları müdahalelerin tekniğine uygun daha ölçülü ve daha dikkatli olmasını amaçladıklarını belirten Yılmaz, "Bu vesile ile Orman Genel Müdürlüğümüzden de Silvikültür Dairesinden de Daire Başkanımız olmak üzere şube müdürlerimizde buradalar. Yaptığımız çalışmalar inşallah ormancılığımıza ülkemize faydası dokunur." dedi.

        Yılmaz, eğitim çalışmalarının belli periyotlarda süreceğini sözlerine ekledi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çanakkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çanakkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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