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        Kazakistan'ın Ankara Büyükelçisi Sapiyev'den Vali Aktaş'a ziyaret

        Kazakistan'ın Ankara Büyükelçisi Yerkebulan Sapiyev, Çanakkale Valisi İlhami Aktaş'ı ziyaret etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.05.2024 - 14:12 Güncelleme: 22.05.2024 - 14:12
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        Kazakistan'ın Ankara Büyükelçisi Sapiyev'den Vali Aktaş'a ziyaret
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        Kazakistan'ın Ankara Büyükelçisi Yerkebulan Sapiyev, Çanakkale Valisi İlhami Aktaş'ı ziyaret etti.

        Vali İlhami Aktaş tarafından karşılanan Büyükelçi Sapiyev, valilik şeref defterini imzaladı.

        Kale Grubu Şirketleri Yönetim Kurulu Başkanı Zeynep Bodur Okyay ile Kale Grubu Başkan Yardımcısı ve Teknik Bölüm Başkanı Osman Okyay’ın yanı sıra Kazakistan İstanbul Başkonsolosu Nuriddin Amankul , Kazakistan İstanbul Başkonsolosluğu Başkatipleri Yertay Yergaliuly ve Asılcan Mırzaliyev'in de bulunduğu ziyarette Vali Aktaş, Yerkebulan Sapiyev ile bir süre görüşerek sohbet etti.

        Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Vali İlhami Aktaş , ziyaret anısına Kazakistan'ın Ankara Büyükelçisi Yerkebulan Sapiyev’e, Şehitler Abidesi minyatürü hediye etti.

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