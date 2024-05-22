Direksiyon hakimiyetini kaybettiği motosikletten düşen 15 yaşındaki Ege hayatını kaybetti (2)

Bayramiç ilçesinde direksiyon hakimiyetini kaybettiği motosikletten düşerek hayatını kaybeden Bayramiç Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencisi Ege Zengin (15), toprağa verildi. Zengin için bugün öğle vakti Çarşı Cami'nde cenaze töreni düzenlendi. Cenazeye Ege Zengin'in ailesi, yakınları ve sınıf arkadaşları katıldı. Kılınan cenaze namazının ardından Ege Zengin'in cenazesi ilçe mezarlığında toprağa verildi.

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çanakkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çanakkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.