Çanakkale'de süneyle mücadele çalışmaları sürüyor

Çanakkale'de Tarım ve Orman İl Müdürlüğü ekiplerince süne mücadele çalışmaları sürdürülüyor.

Tarım ve Orman İl Müdürlüğü Bitkisel Üretim ve Bitki Sağlığı Şubesi ekiplerince, hububatın en önemli zararlısı olan süneye karşı teknik saha çalışmaları başlatıldı.

Ekiplerin çalışmaları kapsamında, hububat hasadından sonra ovalardan kışlaklara göç eden ergin süne yoğunluğunu belirlemek ve gelecek yılın zarar düzeyini tahmin etmek amacıyla sonbahar kışlak sürvey çalışmaları sürdürülüyor.

Kontrol edilmezse yoğun olduğu yıllarda ciddi kayıplara neden olduğu bilinen süneyle mücadele çalışmalarında zarar potansiyelini en aza indirerek buğdayın korunması ve çiftçilerin daha kaliteli ürün alması hedeflendi.​​​​​​​