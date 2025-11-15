1915 Çanakkale Köprüsü Dünya Diyabet Günü nedeniyle maviye büründü

Dünya Diyabet Günü dolayısıyla 1915 Çanakkale Köprüsü'nün ışıkları mavi yandı.

Çanakkale İl Sağlık Müdürlüğünce 14 Kasım Dünya Diyabet Günü etkinlikleri kapsamında 1915 Çanakkale Köprüsü yetkililerine yapılan talep doğrultusunda köprünün mavi ışıkları Çanakkale Boğazını aydınlattı.

Lapseki İlçe Devlet Hastanesinden yapılan yazılı açıklamada, "Diyabetli bireyler, durumlarını yönetmek ve komplikasyonlardan kaçınmak için sürekli bakım ve desteğe ihtiyaç duyarlar. Bu sebeple Uluslararası Diyabet Federasyonu tarafından 14 Kasım Dünya Diyabet Günü 2024-2026 yılları arasındaki teması, 'Diyabet ve Esenlik' olarak belirlenmiştir." denildi.