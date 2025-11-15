Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Çanakkale Haberleri

        1915 Çanakkale Köprüsü Dünya Diyabet Günü nedeniyle maviye büründü

        Dünya Diyabet Günü dolayısıyla 1915 Çanakkale Köprüsü'nün ışıkları mavi yandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.11.2025 - 00:45 Güncelleme: 15.11.2025 - 00:45
        ABONE OL
        ABONE OL
        1915 Çanakkale Köprüsü Dünya Diyabet Günü nedeniyle maviye büründü
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Dünya Diyabet Günü dolayısıyla 1915 Çanakkale Köprüsü'nün ışıkları mavi yandı.

        Çanakkale İl Sağlık Müdürlüğünce 14 Kasım Dünya Diyabet Günü etkinlikleri kapsamında 1915 Çanakkale Köprüsü yetkililerine yapılan talep doğrultusunda köprünün mavi ışıkları Çanakkale Boğazını aydınlattı.

        Lapseki İlçe Devlet Hastanesinden yapılan yazılı açıklamada, "Diyabetli bireyler, durumlarını yönetmek ve komplikasyonlardan kaçınmak için sürekli bakım ve desteğe ihtiyaç duyarlar. Bu sebeple Uluslararası Diyabet Federasyonu tarafından 14 Kasım Dünya Diyabet Günü 2024-2026 yılları arasındaki teması, 'Diyabet ve Esenlik' olarak belirlenmiştir." denildi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Çanakkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çanakkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Türkiye dahil 9 ülkeden Gazze tasarısına destek
        Türkiye dahil 9 ülkeden Gazze tasarısına destek
        Kapalıçarşı para aklama soruşturmasında 26 tutuklama
        Kapalıçarşı para aklama soruşturmasında 26 tutuklama
        Almanya'dan gelen aileyi ölüme götüren süreç
        Almanya'dan gelen aileyi ölüme götüren süreç
        Türkiye şehitlerine ağlıyor... Kahramanlara veda...
        Türkiye şehitlerine ağlıyor... Kahramanlara veda...
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Her zaman hakkı savunacağız
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Her zaman hakkı savunacağız
        Şehid olan askerler için yas ilân edilmesi geleneğimizde yoktur!
        Şehid olan askerler için yas ilân edilmesi geleneğimizde yoktur!
        Şehit astsubayın babası konuştu
        Şehit astsubayın babası konuştu
        Milli Takım, play-off için sahada!
        Milli Takım, play-off için sahada!
        Vincenzo Montella'dan 'bahis' açıklaması!
        Vincenzo Montella'dan 'bahis' açıklaması!
        Anne ve oğlunun sır dolu ölümünde kayıp cep telefonu bulundu!
        Anne ve oğlunun sır dolu ölümünde kayıp cep telefonu bulundu!
        Diyabette yapay pankreas dönemi
        Diyabette yapay pankreas dönemi
        'Ya bırakın ya da bırakırım!'
        'Ya bırakın ya da bırakırım!'
        G.Saray'da 'Ocak' planı: 7 isim listede!
        G.Saray'da 'Ocak' planı: 7 isim listede!
        Türkiye'nin peynir haritası!
        Türkiye'nin peynir haritası!
        Tedesco'dan G.Saray açıklaması!
        Tedesco'dan G.Saray açıklaması!
        "Dünya düzeni büyük ölçüde değişiyor"
        "Dünya düzeni büyük ölçüde değişiyor"
        Haftanın kültür sanat ajandası
        Haftanın kültür sanat ajandası
        Starbucks'ın ABD'deki çalışanları greve gitti
        Starbucks'ın ABD'deki çalışanları greve gitti
        Siz bir de içini görün!
        Siz bir de içini görün!
        Nükleer yeniden 'altın çağına' mı giriyor?
        Nükleer yeniden 'altın çağına' mı giriyor?

        Benzer Haberler

        Arazide bulunan bebek cesediyle ilgili Türkmenistan uyruklu kadın tutukland...
        Arazide bulunan bebek cesediyle ilgili Türkmenistan uyruklu kadın tutukland...
        Boş arazide bulunan bebek cesediyle ilgili 1 tutuklama
        Boş arazide bulunan bebek cesediyle ilgili 1 tutuklama
        Gökçeada'da rahatsızlanan iki hasta helikopter ambulansla Çanakkale'ye sevk...
        Gökçeada'da rahatsızlanan iki hasta helikopter ambulansla Çanakkale'ye sevk...
        Yaykın Göleti 464 bin 909 metreküp su kapasitesiyle 700 dekar tarım arazisi...
        Yaykın Göleti 464 bin 909 metreküp su kapasitesiyle 700 dekar tarım arazisi...
        TIR ile çarpışan traktörün sürücüsü ve eşi öldü
        TIR ile çarpışan traktörün sürücüsü ve eşi öldü
        Çanakkale'de 24 kaçak göçmen yakalandı
        Çanakkale'de 24 kaçak göçmen yakalandı