Troya'da kıtalararası ticarete işaret eden 4 bin 500 yıllık parçalar bulundu

BURAK AKAY - Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütünün (UNESCO) Dünya Kültür Mirası Listesi'nde yer alan ve 5 bin 500 yıllık geçmişe sahip Troya Antik Kenti'nde bu yılki kazılarda 4 bin 500 yıllık alet parçaları ve deniz kabuğundan boncuk bulundu.

Kültür ve Turizm Bakanlığının izni, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (ÇOMÜ) ve ana sponsor İÇDAŞ AŞ'nin sağladığı imkanlarla yürütülen kazılardaki buluntular arkeologlara döneme ilişkin önemli ipuçları veriyor.

ÇOMÜ Öğretim Üyesi ve Kazı heyeti Başkanı Prof. Dr. Rüstem Aslan, AA muhabirine, Troya'da çalışmaların 12 aylık dönemde sürdüğünü söyledi.

Kazılara "Geleceğe Miras Projesi" kapsamında devam ettiklerini anlatan Aslan, bu seneki buluntuların kazı tarihçesi açısından bir dönüm noktası olduğunu dile getirdi.

Aslan, Troya'nın yaklaşık 150 yıldır kazıldığını hatırlatarak, şöyle devam etti:

"Ben öğrencilik hayatımdan bugüne kadar yaklaşık 40 yıllık dönemde kazılara şahitlik ettim. Bazı buluntuları kendim keşfettim. Son 40 yıldaki kazılarda pek çok keşifler de oldu. Korfmann dönemi kazılarında pek çok keşifler oldu, 'Luvi mührü' bulundu. Aşağı şehir ile ilgili gelişmeler oldu. Fakat bu seneki buluntuların önemi biraz daha farklı. Çünkü 19. yüzyıldan itibaren, 1870'li yıllarda Heinrich Schliemann'ın bulup yasa dışı yollarla ülke dışına çıkardığı buluntular üzerindeki tartışmalar farklı açılardan konuşuluyor ve devam ediyor. Bu tartışmalarda hazine buluntuların tarihlendirilmesi, hazine buluntularının diğer buluntularla olan ilişkisi ve çıktığı yerler gibi pek çok tartışma vardı. Bu sene bizim bulduğumuz altın spiral broş ve onun yanında yeşim taşı ve yine onunla beraber deniz kabuğu, boncuk tanesi ve tunçtan iğne ile kemik aletler var. Bütün bunlar hazine buluntularının kontekstiyle ilgili diğer buluntularla olan ilişkileri açısından bize çok büyük bir veri sunuyor."