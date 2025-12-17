Çanakkale'de uyuşturucu operasyonlarında yakalanan 2 zanlı tutuklandı

Çanakkale'de uyuşturucu operasyonlarında gözaltına alınan 8 şüpheliden 2'si tutuklandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Çanakkale İl Jandarma Komutanlığınca uyuşturucu ve uyarıcı madde ile mücadele kapsamında, Çanakkale Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde 9-16 Aralık'ta Narkotik Vaka Analiz Sistemi (NARVAS) üzerinden icra edilen 252 uygulamada 12 bin 213 kişi ve 3 bin 356 araç sorgulandı.

Uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti yaptıkları ve kullandıkları tespit edilen 8 şüpheliye ait 5 adres ile 2 araçta adli makamlardan alınan arama kararı doğrultusunda narkotik köpeğinin de katılımıyla 21 personel ile 5 operasyon gerçekleştirildi.

Yapılan aramalarda, 505 gram metamfetamin, 263 gram sentetik kannabinoid (Bonzai), 11 gram kubar esrar, 8 adet sentetik ecza, 2 adet hassas terazi, 1 adet uyuşturucu kullanma aparatı (payp) ele geçirildi.

Operasyonlar neticesinde yakalanan 8 şüpheli hakkında, uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti, uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanmak, bulundurmak suçları kapsamında adli işlem başlatıldı.

Uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti suçundan adli makamlara sevk edilen 2 şüpheli tutuklanarak Çanakkale Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'na teslim edildi.