Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Çanakkale Haberleri

        Çanakkale'de uyuşturucu operasyonlarında yakalanan 2 zanlı tutuklandı

        Çanakkale'de uyuşturucu operasyonlarında gözaltına alınan 8 şüpheliden 2'si tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.12.2025 - 10:50 Güncelleme: 17.12.2025 - 10:50
        ABONE OL
        ABONE OL
        Çanakkale'de uyuşturucu operasyonlarında yakalanan 2 zanlı tutuklandı
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Çanakkale'de uyuşturucu operasyonlarında gözaltına alınan 8 şüpheliden 2'si tutuklandı.

        Valilikten yapılan açıklamaya göre, Çanakkale İl Jandarma Komutanlığınca uyuşturucu ve uyarıcı madde ile mücadele kapsamında, Çanakkale Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde 9-16 Aralık'ta Narkotik Vaka Analiz Sistemi (NARVAS) üzerinden icra edilen 252 uygulamada 12 bin 213 kişi ve 3 bin 356 araç sorgulandı.

        Uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti yaptıkları ve kullandıkları tespit edilen 8 şüpheliye ait 5 adres ile 2 araçta adli makamlardan alınan arama kararı doğrultusunda narkotik köpeğinin de katılımıyla 21 personel ile 5 operasyon gerçekleştirildi.

        Yapılan aramalarda, 505 gram metamfetamin, 263 gram sentetik kannabinoid (Bonzai), 11 gram kubar esrar, 8 adet sentetik ecza, 2 adet hassas terazi, 1 adet uyuşturucu kullanma aparatı (payp) ele geçirildi.

        Operasyonlar neticesinde yakalanan 8 şüpheli hakkında, uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti, uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanmak, bulundurmak suçları kapsamında adli işlem başlatıldı.

        Uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti suçundan adli makamlara sevk edilen 2 şüpheli tutuklanarak Çanakkale Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'na teslim edildi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Çanakkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çanakkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Altay bebek iddianamesi! "Kimyasal silah" vurgusu!
        Altay bebek iddianamesi! "Kimyasal silah" vurgusu!
        Mahkemeden işsiz erkeğe 5 bin TL'lik nafaka kararı!
        Mahkemeden işsiz erkeğe 5 bin TL'lik nafaka kararı!
        AB konut krizi için harekete geçti
        AB konut krizi için harekete geçti
        Katil de maktul de üniversiteli!
        Katil de maktul de üniversiteli!
        Ortalığı birbirine katan manevra
        Ortalığı birbirine katan manevra
        Cimbom'dan Antoine Griezmann bombası!
        Cimbom'dan Antoine Griezmann bombası!
        Barda solistin öldürüldüğü hesap kavgasında tetiği çeken 14 yaşında!
        Barda solistin öldürüldüğü hesap kavgasında tetiği çeken 14 yaşında!
        Kriz 'Rafa' kalkmıyor!
        Kriz 'Rafa' kalkmıyor!
        Baba kız evde ölü bulunmuştu! Sır perdesi aralandı!
        Baba kız evde ölü bulunmuştu! Sır perdesi aralandı!
        Galatasaray, kupada Başakşehir'i konuk edecek!
        Galatasaray, kupada Başakşehir'i konuk edecek!
        Güney Marmara Otoyolu sanayi şehirlerini bağlayacak
        Güney Marmara Otoyolu sanayi şehirlerini bağlayacak
        Tuğberk Gülter: Kervan için annemi öldürebilir
        Tuğberk Gülter: Kervan için annemi öldürebilir
        600 ton et alacaktı... İş insanı 12.6 milyon TL dolandırıldı!
        600 ton et alacaktı... İş insanı 12.6 milyon TL dolandırıldı!
        Google'a 67 yazınca neden sallanıyor?
        Google'a 67 yazınca neden sallanıyor?
        Bir garibin cinayete kurban gidişi... Köydeki 19 yıllık korkunç sır!
        Bir garibin cinayete kurban gidişi... Köydeki 19 yıllık korkunç sır!
        Avrupa'dan elektrikli araçta geri adım
        Avrupa'dan elektrikli araçta geri adım
        Göz renginiz doğduğunuzdan beri aynı mı?
        Göz renginiz doğduğunuzdan beri aynı mı?
        Yargıtay’ın işe iade kriterleri
        Yargıtay’ın işe iade kriterleri
        ABD-Venezuela gerilimi tırmanıyor!
        ABD-Venezuela gerilimi tırmanıyor!
        Trump yönetimine "Epstein dosyalarını yayımlaması" baskısı
        Trump yönetimine "Epstein dosyalarını yayımlaması" baskısı

        Benzer Haberler

        Gelibolu'da Salon Okçuluk İl Şampiyonası düzenlendi
        Gelibolu'da Salon Okçuluk İl Şampiyonası düzenlendi
        Feribottan atlayan kişi kurtarıldı
        Feribottan atlayan kişi kurtarıldı
        Gelibolu'da yangın tatbikatı yapıldı
        Gelibolu'da yangın tatbikatı yapıldı
        Feribottan atlayan kişiyi Gestaş personelleri ve balıkçılar kurtardı
        Feribottan atlayan kişiyi Gestaş personelleri ve balıkçılar kurtardı
        Çanakkale'de Tarihi Alan Başkanlığının yetkileri artıyor: Çanakkale Savaşla...
        Çanakkale'de Tarihi Alan Başkanlığının yetkileri artıyor: Çanakkale Savaşla...
        Kaşdemir: Niyetimiz Çanakkale'nin iki yakasına hizmet etmek
        Kaşdemir: Niyetimiz Çanakkale'nin iki yakasına hizmet etmek