Gelibolu'da yangın tatbikatı yapıldı

Çanakkale’nin Gelibolu ilçesinde Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü ile Gelibolu Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü işbirliğiyle yangın tatbikatı gerçekleştirildi.

Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğündeki tatbikatta, itfaiye personeli yangın anında yapılması gerekenleri hem sözlü hem de uygulamalı olarak aktardı.

Tatbikatta tesisin bahçesinde yangının çıkışı canlandırıldı. İtfaiye ekipleri, yangına ilk müdahalenin nasıl yapılacağını ve yangın söndürme tüpünün nasıl kullanacağını uygulamalı olarak gösterdi.

İtfaiye personeli, yangın sırasında panik yapılmaması gerektiğini, çıkış yollarının önceden bilinmesinin hayati önem taşıdığını vurguladı.