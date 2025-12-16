Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanlığı kentin iki yakasını buluşturacak

Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanı İsmail Kaşdemir, "Nasıl şehitlikler, tabyalar, kaleler harika hale gelmişse Tarihi Alan Başkanlığı olarak savaşın cereyan ettiği Anadolu'da da aynı çalışmaları yapmak istiyoruz. Anadolu yakasına da geçip, Çanakkale'nin iki yakasını bir araya getirmek istiyoruz." dedi.

Kaşdemir, Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alanı Hakkında Bazı Düzenlemeler Yapılmasına Dair Kanun'a ilişkin Çanakkale Savaşları Araştırma Merkezi'nde düzenlediği basın toplantısında, kanunun Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdiğini kaydetti.

"Çanakkale Tarihi Alanı'nın özellikle Anadolu yakasında tekrar var olması için savaşın geçtiği noktaları tespit ediyoruz." diyen Kaşdemir, "Yapılacak çalışmalar sonucunda amacımız, büyük alan olarak değil parsel bazında Çanakkale Savaşı ile ilgili noktaları Tarihi Alan Bağlantı Noktası ilan edip, buralarda hizmet vermek." ifadesini kullandı.

Kaşdemir, eski kanuna göre Çanakkale Tarihi Alanı'nın sınırlarının koordinatlarla belirlendiğinin, koordinatlar dışında kalan Anadolu yakasındaki Kumkale, Dardanos gibi yerlere hizmet götüremediklerini anımsatarak, yeni düzenlemeyle bu sorunun çözüldüğünün altını çizdi.

Atıl bırakılan bu yerlere hizmet götürmenin kendileri için çok önemli olduğunu vurgulayan Kaşdemir, "Nasıl şehitlikler, tabyalar, kaleler harika hale gelmişse Tarihi Alan Başkanlığı olarak savaşın cereyan ettiği Anadolu'da da aynı çalışmaları yapmak istiyoruz. Anadolu yakasına da geçip, Çanakkale'nin iki yakasını bir araya getirmek istiyoruz." dedi. - "Çanakkale Savaşı malzemeleri korunan kültürel miras haline gelecek" İsmail Kaşdemir, Çanakkale Savaşları dönemine ait harp malzemelerinin, denetime tabi olmadan ilgisiz mecralarda el değiştirerek, satıldığını, bunlarla ilgili herhangi bir korumanın olmadığını anlatarak, "Bundan sonra Çanakkale Savaşı malzemeleri de korunan kültürel miras haline gelip, denetime tabi olacak. Çarşıda, pazarda bile Çanakkale Savaş malzemelerinin satıldığını görmek çok doğru bir durum değildi. Bu eksiklik giderilmiş olacak." bilgisini aktardı. Başkanlığın bünyesindeki kurulun yetki alanının yeni düzenlemeyle genişletildiğini ifade eden Kaşdemir, "Bundan sonra doğal sitlerin belirlenmesi gibi Tarihi Alan sınırları içindeki bütün tanımlamaların, sitlerin belirlenmesi gibi konularda sadece Tarihi Alan içindeki kurulumuz yetkili olacak." dedi.

Kaşdemir, yeni düzenlemeyle gerek kıyılar gerekse savaş batıklarının yer aldığı bölgenin Tarihi Alan Başkanlığı'nın yönetimine geçtiğini aktardı. Tarihi Alan'ın sınırlarına Akbaş Şehitliği'nin de dahil edileceğini, Gelibolu'ya genişleme yönünde bir düşüncelerinin olmadığını ifade eden Kaşdemir, ilk etapta Anadolu yakasındaki Dardanos Tabyası, Kumkale Tabyası ve il merkezindeki Çanakkale Şehitliği ve Çanakkale Savaşları Araştırma Merkezi gibi yerlere öncelik vereceklerini söyledi. - "Tarihi Alan sınırlarındaki kıyılar da tasarrufumuzda olacak" Bir gazetecinin "Özel müzelerde sergilenen objelere Tarihi Alan Başkanlığı müdahale edecek mi?" sorusu üzerine Kaşdemir, Çanakkale Savaşları ile alakalı objelerin birçok kişide bulunduğunu, Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü ile yürüttükleri çalışma neticesinde bir yönetmelik hazırlayacaklarını belirtti. Kaşdemir, koleksiyoner belgesi olanların müze yapmaya devam edeceklerini, belgesi olmayanların bu objelere sahip olamayacaklarını, Tarihi Alan'ın müzelerinde teşhir ve tanzim edeceklerini açıkladı.