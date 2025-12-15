Habertürk
Habertürk
        Gelibolu'da tütünle mücadele kapsamında saha denetimleri yapıldı

        Gelibolu'da tütünle mücadele kapsamında saha denetimleri yapıldı

        - Çanakkale'nin Gelibolu ilçesinde İlçe Sağlık Müdürü Uzm. Dr. Okan Deniz, tütün denetim ekibiyle birlikte saha ziyaretleri gerçekleştirerek vatandaşları sigara kullanımının zararları konusunda bilgilendirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.12.2025 - 16:00 Güncelleme: 15.12.2025 - 16:03
        Gelibolu'da tütünle mücadele kapsamında saha denetimleri yapıldı
        - Çanakkale'nin Gelibolu ilçesinde İlçe Sağlık Müdürü Uzm. Dr. Okan Deniz, tütün denetim ekibiyle birlikte saha ziyaretleri gerçekleştirerek vatandaşları sigara kullanımının zararları konusunda bilgilendirdi.

        Gelibolu İlçe Sağlık Müdürlüğünden yapılan açıklamada, sigara kullanımının küresel bir salgın olduğu, dünya genelinde 1,3 milyar kişinin tütün ürünü kullandığı ve her yıl 8 milyondan fazla insanın tütün kaynaklı hastalıklar nedeniyle yaşamını yitirdiği hatırlatıldı. Pasif tütün dumanına maruziyetin de ciddi sağlık riskleri oluşturduğu vurgulandı.

        Bu kapsamda yürütülen çalışmalarda, Dumansız Hava Sahası Denetim Sistemi kapsamında ekiplerin rutin denetimler ve ihbarlar doğrultusunda 7 gün 24 saat görev yaptığı belirtildi. İlçe Sağlık Müdürü Uzm. Dr. Okan Deniz, toplum sağlığının korunması için herkesin duyarlı olması gerektiğini ifade etti.

        Denetimler sırasında vatandaşlara sigara kullanımının zararları anlatılırken, dumansız hava sahasının önemi üzerinde duruldu. İlçe Sağlık Müdürlüğü, tütünle mücadeleye yönelik farkındalık çalışmalarının aralıksız sürdürüleceğini bildirdi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Çanakkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çanakkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

