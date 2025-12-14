Habertürk
        Halkbank Kadınlar Basketbol Süper Ligi

        Halkbank Kadınlar Basketbol Süper Ligi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.12.2025 - 17:38 Güncelleme: 14.12.2025 - 17:38
        Halkbank Kadınlar Basketbol Süper Ligi
        Salon:ÇanakkaleSporcu Gelişim Merkezi

        Hakemler: Barış Turgut, Sezer Bor, Rahmi Güner

        Dardanel Çanakkale Belediyespor: Meryem Gültekin 6, Dilara Tongar 9, Elif Emirtekin 10, Simge Tokmak 10, Başak Altunbey 12, Saliha Mandıracı 15, Nisa Yalçın 2

        Galatasaray Çağdaş Faktoring: Smalls 6, Sude Yılmaz 7, Ayşe Cora Yamaner 9, Derin Erdoğan 16, Johannes 12, Kuier 13, Williams 11, Oblak 5, Gökşen Fitik 2, Elif Bayram 9, Sehernaz Çidal 3, Zeynep Gül 3

        1. Periyot: 16-26

        Devre: 27-48

        3. Periyot: 39-67

        ÇANAKKALE

