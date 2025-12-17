Habertürk
Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Çanakkale Haberleri

        Gelibolu'da Salon Okçuluk İl Şampiyonası düzenlendi

        Çanakkale'nin Gelibolu ilçesinde, 80 sporcunun katılımıyla Salon Okçuluk İl Şampiyonası gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.12.2025 - 09:13 Güncelleme: 17.12.2025 - 09:17
        Gelibolu'da Salon Okçuluk İl Şampiyonası düzenlendi
        İlçedeki 26 Kasım Okçuluk Tesisleri'nde şampiyona, 9 ila 14 yaş aralığındaki sporcuların katılımıyla makaralı yay ve klasik yay kategorilerinde düzenlendi.

        İlçedeki 26 Kasım Okçuluk Tesisleri'nde şampiyona, 9 ila 14 yaş aralığındaki sporcuların katılımıyla makaralı yay ve klasik yay kategorilerinde düzenlendi.

        Şampiyonaya Gelibolu, Çan ile Çanakkale Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünden toplam 80 sporcu katıldı.

        Dereceye giren sporcular, Samsun'da yapılacak Türkiye Şampiyonası'nda Çanakkale'yi temsil etme hakkı elde etti.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Çanakkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çanakkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

