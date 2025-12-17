Gelibolu'da Salon Okçuluk İl Şampiyonası düzenlendi
Çanakkale'nin Gelibolu ilçesinde, 80 sporcunun katılımıyla Salon Okçuluk İl Şampiyonası gerçekleştirildi.
İlçedeki 26 Kasım Okçuluk Tesisleri'nde şampiyona, 9 ila 14 yaş aralığındaki sporcuların katılımıyla makaralı yay ve klasik yay kategorilerinde düzenlendi.
Şampiyonaya Gelibolu, Çan ile Çanakkale Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünden toplam 80 sporcu katıldı.
Dereceye giren sporcular, Samsun'da yapılacak Türkiye Şampiyonası'nda Çanakkale'yi temsil etme hakkı elde etti.
