        Gelibolu'da meydana gelen kazada motosiklet sürücüsü yaralandı

        Gelibolu'da meydana gelen kazada motosiklet sürücüsü yaralandı

        –Çanakkale'nin Gelibolu ilçesinde, Camikebir Mahallesi Gazi Süleyman Paşa Caddesi'ndeki döner kavşakta meydana gelen trafik kazasında bir kişi yaralandı.

        Giriş: 17.11.2025 - 09:59 Güncelleme: 17.11.2025 - 10:01
        Gelibolu'da meydana gelen kazada motosiklet sürücüsü yaralandı
        –Çanakkale’nin Gelibolu ilçesinde, Camikebir Mahallesi Gazi Süleyman Paşa Caddesi’ndeki döner kavşakta meydana gelen trafik kazasında bir kişi yaralandı.

        H.Ç’nin kullandığı 17 AGN 950 plakalı motosiklet ile sürücüsünün kimliği öğrenilemeyen 17 AFK 635 plakalı otomobil çarpıştı.

        Çarpışmanın etkisiyle savrulan motosikletten düşen ve başında kask bulunmayan H.Ç. yaralandı.

        İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis çevrede güvenlik önlemi alırken, sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan H.Ç. Gelibolu Şehit Koray Onay Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

        Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Çanakkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çanakkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

