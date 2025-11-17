Gelibolu'da meydana gelen kazada motosiklet sürücüsü yaralandı

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis çevrede güvenlik önlemi alırken, sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan H.Ç. Gelibolu Şehit Koray Onay Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

