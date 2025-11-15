Çanakkale'de denizden 9 yılda 34 bin 620 metrekarelik hayalet ağ temizlendi

Balıkçılık ve Su Ürünleri Şube Müdürlüğü ekiplerince gerçekleştirilen 61 farklı lokasyondaki çalışmalarda 1 milyon 15 bin 700 metrekare deniz yüzeyi tarandı, 9 yıllık süreçte 34 bin 620 metrekarelik hayalet ağ toplanarak bertaraf edildi.

