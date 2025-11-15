Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Çanakkale Haberleri

        Çanakkale'de denizden 9 yılda 34 bin 620 metrekarelik hayalet ağ temizlendi

        Çanakkale'de yürütülen Hayalet Ağlardan Temizlenme Projesi kapsamında 9 yılda 34 bin 620 metrekarelik hayalet ağ temizliği yapıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.11.2025 - 12:03 Güncelleme: 15.11.2025 - 12:03
        ABONE OL
        ABONE OL
        Çanakkale'de denizden 9 yılda 34 bin 620 metrekarelik hayalet ağ temizlendi
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Çanakkale'de yürütülen Hayalet Ağlardan Temizlenme Projesi kapsamında 9 yılda 34 bin 620 metrekarelik hayalet ağ temizliği yapıldı.

        İl Tarım ve Orman Müdürlüğünce 2016'da Hayalet Ağlardan Temizlenme Projesi başlatıldı.

        Proje kapsamında gerçekleştirilen hayalet ağ temizleme çalışmaları sayesinde deniz ekosisteminin korunmasına katkı sağlandı.

        Balıkçılık ve Su Ürünleri Şube Müdürlüğü ekiplerince gerçekleştirilen 61 farklı lokasyondaki çalışmalarda 1 milyon 15 bin 700 metrekare deniz yüzeyi tarandı, 9 yıllık süreçte 34 bin 620 metrekarelik hayalet ağ toplanarak bertaraf edildi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Çanakkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çanakkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Alev topundan koşarak çıkmıştı... 7 gün savaştı!
        Alev topundan koşarak çıkmıştı... 7 gün savaştı!
        Çalışanını darp etmişti! Fenomen oyuncu tutuklandı!
        Çalışanını darp etmişti! Fenomen oyuncu tutuklandı!
        Bakan Kurum başvuru sayısını açıkladı
        Bakan Kurum başvuru sayısını açıkladı
        Biri 4, diğeri 3 yaşındaydı... İki kardeşin büyük acısı!
        Biri 4, diğeri 3 yaşındaydı... İki kardeşin büyük acısı!
        Gıda zehirlenmesi alarmı! 3 can alan zehirlenmenin nedeni hijyen eksikliği mi?
        Gıda zehirlenmesi alarmı! 3 can alan zehirlenmenin nedeni hijyen eksikliği mi?
        A Milli Futbol Takımı'nın rakibi Bulgaristan
        A Milli Futbol Takımı'nın rakibi Bulgaristan
        Şehit astsubayın babası konuştu
        Şehit astsubayın babası konuştu
        Kopan kolu 120 metrelik kuyuya düştü! Sondaj dehşeti!
        Kopan kolu 120 metrelik kuyuya düştü! Sondaj dehşeti!
        "Ağabey rüyamda seni şehit gördüm!" Şehidin son mesajı!
        "Ağabey rüyamda seni şehit gördüm!" Şehidin son mesajı!
        "Hiç aklımıza gelmeyecek bir şekilde..."
        "Hiç aklımıza gelmeyecek bir şekilde..."
        Zorunlu kış lastiği uygulaması başladı
        Zorunlu kış lastiği uygulaması başladı
        BBC özrü yetmedi, Trump dava açıyor
        BBC özrü yetmedi, Trump dava açıyor
        Haftanın Kitapları
        Haftanın Kitapları
        'Mar-a-Lago yüzü' trendi yükselişte
        'Mar-a-Lago yüzü' trendi yükselişte
        DUS ve YDUS yılda bir kez yapılacak
        DUS ve YDUS yılda bir kez yapılacak
        Türk Marşı'nın adı neden Türk Marşı?
        Türk Marşı'nın adı neden Türk Marşı?
        'Ya bırakın ya da bırakırım!'
        'Ya bırakın ya da bırakırım!'
        G.Saray'da 'Ocak' planı: 7 isim listede!
        G.Saray'da 'Ocak' planı: 7 isim listede!
        Haftanın kültür sanat ajandası
        Haftanın kültür sanat ajandası
        Dünyanın en güzeli Türkiye'den
        Dünyanın en güzeli Türkiye'den

        Benzer Haberler

        Tekirdağ'da denize açılan balıkçının cesedi bulundu
        Tekirdağ'da denize açılan balıkçının cesedi bulundu
        Troya Müzesi'nde Dünya Diyabet Günü farkındalık etkinliği düzenlendi
        Troya Müzesi'nde Dünya Diyabet Günü farkındalık etkinliği düzenlendi
        1915 Çanakkale Köprüsü Dünya Diyabet Günü nedeniyle maviye büründü
        1915 Çanakkale Köprüsü Dünya Diyabet Günü nedeniyle maviye büründü
        Arazide bulunan bebek cesediyle ilgili Türkmenistan uyruklu kadın tutukland...
        Arazide bulunan bebek cesediyle ilgili Türkmenistan uyruklu kadın tutukland...
        Boş arazide bulunan bebek cesediyle ilgili 1 tutuklama
        Boş arazide bulunan bebek cesediyle ilgili 1 tutuklama
        Gökçeada'da rahatsızlanan iki hasta helikopter ambulansla Çanakkale'ye sevk...
        Gökçeada'da rahatsızlanan iki hasta helikopter ambulansla Çanakkale'ye sevk...