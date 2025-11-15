Habertürk
Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Çanakkale Haberleri

        Ak Parti Çanakkale Milletvekili Gider, Gelibolu'da muhtarlarla buluştu

        AK Parti Çanakkale Milletvekili Ayhan Gider, Gelibolu ilçesine bağlı köy ve ilçe merkezindeki muhtarlarla bir araya geldi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.11.2025 - 13:49 Güncelleme: 15.11.2025 - 13:53
        Ak Parti Çanakkale Milletvekili Gider, Gelibolu'da muhtarlarla buluştu
        AK Parti Çanakkale Milletvekili Ayhan Gider, Gelibolu ilçesine bağlı köy ve ilçe merkezindeki muhtarlarla bir araya geldi.

        Gelibolu Öğretmenevi'ndeki programda konuşan Gider, muhtarlığın önemli bir görev olduğunu söyledi.

        Muhtarlarla dertleşmeye geldiğini belirten Gider, "Sizin ne derdiniz var onları dinlemeye geldik. Artık ne mutlu ki, büyük problemler yok. 'Bizim köyün yolu yok' diye bir muhabbet duymuyoruz. Yollarımız var ve asfalt." dedi.

        Gider, şunları kaydetti:

        "Köylerinizde ne problem varsa bugün ben sizleri dinleyeme geldim. Sorunlarınızı söyleyin burada çözülecekleri hemen çözelim. Eleştirilerden korkmayın. Bırakın sizleri de eleştirsinler. Doğru yaptığınız her icraatınızda biz sizin yanınızdayız. Sizler bu memlekete hizmet etmek için buralardasınız. Bizlerin de yapabileceği tek şey sizlerin önünüzü açmak. Şimdi ben sizlerin sorunlarınızı, sorularınızı ve eleştirilerinizi dinlemek istiyorum."

        Daha sonra muhtarlar sorun ve taleplerini Gider'e iletti.

        Milletvekili Ayhan Gider'in muhtarlarla buluşmasına, Gelibolu Belediye Başkanı Ali Kamil Soyuak, Evreşe Belediye Başkanı Hakkı Uysal ve çok sayıda muhtar katıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Çanakkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çanakkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

