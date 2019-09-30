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Başkan Ölçek'ten 'istifa' değerlendirmesi

İHA

AK Parti Çanakkale Merkez İlçe Başkanı Yıldıray Ölçek, son dönemde parti içinde yaşanan ayrılıklar ile ilgili bir basın açıklaması yayımladı.

AK Parti Çanakkale Merkez İlçe Başkanı Yıldıray Ölçek, son dönemde parti içinde yaşanan ayrılıklar ile ilgili bir basın açıklaması yayımladı.
'Buna ihanet derler' başlığı ile bir mesaj yayımlayan Başkan Ölçek, "Biz başka partilerde siyaset yaptıkları için kimseyi ihanetle suçlamıyoruz. Herkes partisini kurabilir. Burada bütün hesap, eğer Erdoğan'a kaybettirmek üzerine kurgulanmışsa işte biz buna ihanet deriz. Eğer bu denklem üzerinden birileri kendilerini eski Türkiye içinde kendini konumlandırıyorsa, üst aklın aparatlarıyla işbirliği yapıyorsa bu bir projedir, ihanettir. Kendi partilerini kurmak istedikleri için kimseyi suçlamıyoruz. Ayrıca yeni bir parti arayışında olup, bunu AK Parti içinde yapacaksınız. Siyasette böyle bir dünya yok. İş dünyasında da böyle bir dünya yok. Siyasette varsa eleştirileriniz bunu kamuoyuna deklare etmezsiniz. Buna rağmen lideriniz sizi dinlemiyorsa o zaman ayrılırsınız, manifesto ile kamuoyuna çıkarsınız. Biz kimseyi kovmuyoruz, kalmak isteyenlere AK Parti'nin kapıları ardına kadar açık. Erdoğan'a kaybettirmek üzere üst aklın kurguladığı siyasi bir proje bu. Erdoğan fobik bir proje. Kime kaybettirmek için yola çıkıyorlar. Sayın Erdoğan'a kaybettirmek üzere yola çıkıyorlar. Meral Akşener kabul etseydi Abdullah Gül hangi bloğun adayı olacaktı? MHP'den İP'i çıkarttılar şimdi, AK Parti'den aynı İP'i çıkartmaya çalışıyorlar. İçimizde birtakım ipsizler sapsızlar çeker giderler mi? Gitsinler. Her türlü sert eleştiriye açığım ama düşmanlaştırıcı
siyaset dilini kullanmaktan vazgeçsinler" ifadelerini kullandı.

"Biz dönmeyiz yolumuzdan"
"Ancak onlar tamda bunu yapıyorlar, buyursunlar yapsınlar, halkımız kim doğru kim yanlış yapıyor, bunu görüyor biliyor" sözleriyle açıklamasına devam eden Başkan Ölçek, şunları kaydetti:
"Koltuk sevdası peşinde olanlar, bir sonraki seçimde görev alamayınca küsen bu arkadaşlar, kendi şahsi davalarının peşine düşmüşlerdir. Milletin, halkın çıkarlarının davasına değil. Bu yol bir elek, bırakalım kendilerini elesinler daha sonra vatandaş bu zihniyeti kendi kalburunda zaten eleyecektir. Bu arada koltuk bulamayanlar, alamayanlar, peki ya yarın bir gün orada da bulamazsanız orayı da mı terk edeceksiniz? Muhakkak öyle olacaktır. Terk edenler, edecekler buyursun gitsinler. Aklından dahi geçiren zihniyetler ile biz bu yolu yürümeyiz. Başta Grup Başkanvekilimiz Bülent Turan, Milletvekilimiz Jülide İskenderoğlu olmak üzere AK Parti ailesi olarak; İl Başkanımız, İl ve İlçe Yöneticilerimiz, Kadın ve Gençlik Kollarımız ile topyekün, ak davamızın neferleri olarak halkımız ve milletimizin istekleri doğrultusunda çalışmaya ve mücadele etmeye devam edeceğiz. Bizler davamızın da liderimiz Recep Tayyip Erdoğan'ın da sonuna kadar yanında ve arkasında durmaya devam edeceğiz, 'Dünya 5'ten büyüktür' diyerek Dünya'ya bunu açık açık söyleyen, Türkiye'nin varlığını ve gücünü dik duruşu ile kabul ettiren bir dava adamına ve bu davaya yara verilmesine asla müsaade etmeyeceğiz. AK Parti var ve artık o eski Türkiye Yok. Giden gitsin dönen dönsün, biz dönmeyiz yolumuzdan."

ÇANAKKALE

01 Ekim 2019 Salı

  • İMSAK 05:40
  • GÜNEŞ 07:03
  • ÖĞLE 13:09
  • İKİNDİ 16:28
  • AKŞAM 19:06
  • YATSI 20:24
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Çanakkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çanakkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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