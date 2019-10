Başkan Erdoğan, mahalle muhtarlarıyla buluştu

Biga Belediye Başkanı Bülent Erdoğan, 'Muhtarlar Günü' dolayısıyla mahalle muhtarlarıyla kahvaltıda bir araya geldi.

Biga Belediyesi, 19 Ekim Muhtarlar Günü dolayısıyla kahvaltı programı düzenledi. Mahallelerdeki problemlerin masaya yatırılıp, talep ve önerilerin dinlendiği toplantıya, Biga Belediye Başkanı Bülent Erdoğan, Belediye Başkanı Yardımcıları Nazım Hikmet Keskiner ve Sıtkı Keçeci, Özel Kalem Müdürü Ömer Yavuz, Muhtarlık İşleri Müdürü Nurettin Yaşar, Zabıta Müdürü Necmi Şencan, Basın, Yayın ve Halkla İlişkiler Müdür Vekili Burcu Ayhan, Şirintepe Mahallesi Muhtarı Necati Arı, Cumhuriyet Mahallesi Muhtarı İsmail Göven, Gazi Kemal Mahallesi Muhtarı Fatma Lütfiye Küçükbaşa, Hamdibey Mahallesi Muhtarı Saim Özcan, Sakarya Mahallesi Muhtarı Mustafa Kurt, Turan Mahallesi Muhtarı Hüseyin Kaya, Çavuşköy Mahallesi Muhtarı Süleyman İlhan ve Yeniceköy Mahallesi Muhtarı Recayi Esen katıldı. Sağlık problemi nedeniyle toplantıya katılamayan İstiklal Mahallesi Muhtarı Osman Arda ise selamlarını iletti.



"Her toplantıda her muhtarımızın mahallesindeki bir sorunu çözmüş olacağız"

Programda konuşan Biga Belediye Başkanı Bülent Erdoğan, bir kez daha 19 Ekim Muhtarlar Günü’nü kutlayarak, “Devlet yönetiminin ve halk idaresinin temel taşı olan siz kıymetli muhtarlarımızla bir araya gelmekten büyük mutluluk duyuyoruz. Çünkü sizlerle birlikte vatandaşlarımızın sorunlarını daha hızlı çözüyoruz. Sizler bizim mahallelerdeki elimiz, gören gözümüz ve işiten kulağımızsınız. Bir ve beraber olduğumuz sürece her sorunun üstesinden geleceğiz inşallah. Sizlerle düzenlediğimiz her toplantıda her muhtarımızın mahallesindeki bir sorunu çözmüş olacağız. İnşallah en önemli ve acil sorundan başlayarak birbirinden değerli olan mahallemizdeki problemleri bir bir çözeceğiz. Tabi biliyorsunuz göreve geldiğimiz günden bu yana tamamen kendi personelimiz ve imkanlarımızla hizmet veriyoruz. Acil bir durum olmadıkça dışarıdan hizmet almıyoruz, kendi öz kaynaklarımızla çözmeye çalışıyoruz. Sizlerden aldığımız güç ve destek, yine size verdiğimiz destekle hizmetlerimiz tüm hızıyla devam ediyor ve edecek. Ben bu düşüncelerle bir kez daha siz değerli muhtarlarımızın Muhtarlar Günü'nü tebrik ediyor, kazasız belasız olarak görevlerinizde muvaffakiyetler diliyorum” ifadelerini kullandı.

Konuşmaların ardından Biga Belediye Başkanı Bülent Erdoğan, toplantı boyunca muhtarların sorun, talep ve önerilerini dinlerken, istekler tek tek not alındı. Mahalle muhtarları da kendilerine gösterilen ilgi ve alaka konusunda Biga Belediye Başkanı Bülent Erdoğan ve ekibine teşekkür etti. Muhtarlar aynı zamanda, ‘Başkan Mahallemizde’ toplantılarının da çok verimli olduğunu ifade ederek, vatandaşlardan gelen olumlu tepkileri iletti. Program sonunda günün anısına hatıra fotoğrafı çekildi.

ÇANAKKALE 22 Ekim 2019 Salı İMSAK 06:01

GÜNEŞ 07:25

ÖĞLE 13:04

İKİNDİ 16:03

AKŞAM 18:33

YATSI 19:52

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Çanakkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çanakkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.