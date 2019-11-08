'18 Mart' ve 'Seddülbahir' yenilendi

Gestaş’ın filosunda yer alan '18 Mart' ve 'Seddülbahir' adlı gemiler, bakımdan geçerek seferlerine yeniden başladı.

Sırasıyla Kabatepe İskelesi’ne bağlanan ve burada bakıma giren iki gemide; yolcu salonları, araç ve yolcu güverteler, gemi tuvaletleri, oturma grupları, zeminler, gemi rampa kapağı, gemi bordası boyandı, eksikleri giderildi ve komple bakımdan geçirildi. Gemilerin ana makine ve jeneratör bakımları da yetkili servis tarafından gerçekleştirildi.

Yapılan bakımın ardından Seddülbahir gemisi, Güney Marmara hattında seferlerine yeniden başlarken 18 Mart gemisi de GeyikliBozcaada hattında hizmet vermeye devam ediyor.

ÇANAKKALE 08 Kasım 2019 Cuma İMSAK 06:18

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