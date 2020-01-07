Çanakkale'de feribot seferleri durdu, 6 ilçede okullar tatil edildi

Çanakkale'de etkisini arttıran kar yağışı sebebiyle deniz ulaşımında aksamalar yaşanırken, 6 ilçede okullar tatil edildi.

Çan, Yenice ve Lapseki ilçelerinde dün, şehir merkezinde ise bugün etkili olmaya başlayan kar yağışı hayatı olumsuz etkiledi. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından günler öncesinden turuncu kodla uyarı yapılan Çanakkale'de dün hızı saati 110 kilometreye ulaşan poyraz fırtınası etkili olurken, bugün ise kar yağışı etkisini arttırdı. Kar yağışı ve poyraz fırtınasının etkili olduğu Gelibolu, Bozcaada, Gökçeada, Çan, Yenice ve Eceabat ilçelerinde okullar tatil edildi.

Öte yandan Çanakkale genelindeki kar yağışı ve fırtına sebebiyle deniz ulaşımında da aksamalar yaşanıyor. Bozcaada ve Gökçeada'ya 2 gündür sefer yapılamıyor. ÇanakkaleKilitbahir hattındaki seferler ise Çanakkale Liman Başkanlığı tarafından geçici bir süre durduruldu. LapsekiGelibolu hattındaki seferleri de saat 08.00 itibariyle ara verildi. ÇanakkaleEceabat hattında da durdurulan seferler ise saat 09.30 itibariyle yeniden başladı.

Çanakkale şehir merkezinde kar yağışının yarın etkisini kaybetmesi bekleniyor.

ÇANAKKALE 07 Ocak 2020 Salı İMSAK 07:00

GÜNEŞ 08:30

ÖĞLE 13:25

İKİNDİ 15:49

AKŞAM 18:11

YATSI 19:35

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