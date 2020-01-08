Çanakkale'deki ada seferlerinde aksamalar sürüyor

Çanakkale'de deniz ulaşımını sağlayan Gestaş firması, Kuzey Ege Denizi'nden fırtına sebebiyle bazı ada seferlerinin iptal edildiğini açıkladı.

Gestaş firmasından yapılan açıklamada, bölgede etkili olan fırtına sebebiyle GökçeadaKabatepe hattında; Gökçeada'dan saat 13:00, Kabatepe'den saat 15:00 seferleri olumsuz hava şartları nedeniyle yapılamayacağı duyuruldu. Firma tarafından yapılan 2. bir açıklamada ise yine GökçeadaKabatepe hattında Gökçeada'dan saat 15.30'da bir sefer yapılacağı bildirildi.

BozcaadaGeyikli hattında ise Bozcaada'dan saat 14:00, Geyikli'den saat 15:00 seferlerinin saatinde yapılacağı, olumsuz hava şartları sebebiyle de Bozcaada'dan saat 18.00 seferinin 17.00'da, Geyikli'de 19.00 seferinin saat 18.00'da yapılacağı açıklandı.

Öte yandan ÇanakkaleKilitbahirEceabat hattındaki seferlerde ise herhangi bir aksama yaşanmıyor.



ÇANAKKALE 08 Ocak 2020 Çarşamba İMSAK 07:00

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