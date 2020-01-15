Çanakkale Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Ankara’da

AK Parti Grup Başkanvekili ve Çanakkale Milletvekili Bülent Turan ile AK Parti Kadın Kolları Genel Başkan Yardımcısı ve Çanakkale Milletvekili Jülide İskenderoğlu, Çanakkale Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Ünal Özcan ile İlçe Oda Başkanlarını Türkiye Büyük Millet Meclisinde (TBMM) misafir etti. Yapılan ziyarete AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş da katıldı.

AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan, yapılan ziyaret sonrası yaptığı açıklamada, “Geniş katılımla gerçekleşen toplantıda tüm odaların talepleri dinlenirken çözüm yolları da arandı. Esnaf ve Sanatkarlar Odamızın birçok konuda ilettiği notları Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş dikkatle dinleyerek kendileriyle istişare etti. Esnafımıza sağlanan kredi ve hibelerin arttırılması, kamyoncuların yaşadığı sorunlar ana başlıklar arasında yer aldı. Tüm konular gündemimizde. En kısa sürede çözüme kavuşturulacağını kendilerine ilettik. Ekonominin direği olarak gördüğümüz esnaf kardeşlerimizi büyütmeye, desteklemeye devam edeceğiz” dedi.

ÇANAKKALE 15 Ocak 2020 Çarşamba İMSAK 06:59

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