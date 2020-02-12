Çanakkale'de 80 kaçak göçmen ile 1 organizatör yakalandı

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

ÇANAKKALE'de, jandarmanın düzenlediği 3 ayrı operasyonda, 80 kaçak göçmen yakalandı. 1 organizatör gözaltına alındı.

Çanakkale İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler, göçmen kaçakçılığı ile mücadele kapsamında Ayvacık, Gelibolu, Bayramiç ilçelerinde düzenledikleri 3 ayrı operasyonda, Afganistan uyruklu 80 kaçak göçmen yakaladı. Organizatör T.A. gözaltına alındı. Operasyonlarda 1 minibüs ile 80 can yeleği ele geçirildi.

Kaçak göçmenler, jandarmadaki işlemlerinin ardından Ayvacık ilçesindeki Yabancıları Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi. Gözaltına alınan organizatör T.A.'nın ise jandarmadaki işlemlerinin devam ettiği bildirildi.



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Çanakkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çanakkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.