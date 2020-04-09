Başkan Bülent Öz’ün “dayanışmaya el ver” çağrısına destek büyüyor

Çan Belediye Başkanı Bülent Öz’ün, ihtiyaç sahibi ailelere yardım edebilmek için başlattığı “dayanışmaya el ver” kampanyasına destek büyüyor.

Belediyenin ve kendisinin sosyal medya hesaplarından hazırlanan bir görsel ve çektiği video ile çağrısını duyuran Başkan Bülent Öz; “Dayanışma ruhu ile örnek adımlar atmaya siz halkımızın desteği sayesinde devam ediyoruz. Korona virüs salgını sürecinde ekonomik sıkıntı çeken vatandaşlarımız adına oluşturduğumuz çağrıya destek veren ve yardımlaşma kültürünü hissederek daha fazla insanımıza ulaşmamıza vesile olan Çan halkının hediyesi dayanışma paketleri ihtiyaç sahiplerine ulaşıyor. Haydi Çan el ver! Daha fazla ihtiyaç sahibine ulaşalım” diyerek kampanyayı başlattı.

Başkan Öz, kampanyanın devam ettiğini ve daha fazla desteğe ihtiyaç duyulduğunu ifade ederek, “Korona virüs sürecinde ekonomik sıkıntı çeken vatandaşlarımız için zor günlerden birlik ve beraberlik ile çıkmasını bilen ve bu süreçte dayanışma ruhunu gösteren siz değerli Çanlı hemşerilerimizin desteği çığ gibi sürmeye devam ediyor. Vatandaşlarımızın desteği ile ikinci gününü yaşadığımız ve Çan halkının hediyesi olan "Dayanışma Paketi" ihtiyaç sahibi vatandaşlarımıza ulaştırılmak üzere yola çıktı. İmkanı olan vatandaşlarımıza, ihtiyaç sahiplerine daha fazla ulaşmak adına “dayanışmaya el ver” çağrısına cevap verdikleri için sonsuz teşekkürlerimizi sunuyoruz” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Çanakkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çanakkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.