1850 yıl sonra Parion Antik Kenti’nde bir ilk Biga Belediye Meclisi Eylül ayı meclis toplantısı Parion Antik Kenti’nde gerçekleştirildi

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

1850 yıl sonra Parion Antik Kenti’nde bir ilk Biga Belediye Meclisi Eylül ayı meclis toplantısı Parion Antik Kenti’nde gerçekleştirildi

İHA

1850 yıl sonra Parion Antik Kenti’nde bir ilk Biga Belediye Meclisi Eylül ayı meclis toplantısı Parion Antik Kenti’nde gerçekleştirildi

Çanakkale’nin Biga Belediyesi, Eylül ayı belediye meclis toplantısı Parion Antik Kenti’nde gerçekleştirildi.
Biga Belediyesi Eylül ayı meclis toplantısı Biga ilçesine bağlı Kemer köyünde bulunan Parion Antik Kenti içerisindeki Odeion’da gerçekleştirildi. Antik çağdaki işlevi neyse, bugün aynı işlevi 1850 yıl sonra Parion’daki Odeion tekrar gerçekleştirildi.
Meclis toplantısı öncesi basın mensuplarına bir açıklama yapan Biga Belediye Başkanı Bülent Erdoğan, “Bugün, Biga Belediye’mizin 150’nci yılında, Biga ilçemizin sınırlarında bulunan Kemer köyümüzdeki Parion Antik Şehri’ndeyiz. Bir önceki meclis toplantımızda Eylül ayı meclis toplantımızı Parion Antik Kenti’nde yapmayı meclis üyelerimize teklif ettik ve hepsinin oluruyla antik şehrimizdeyiz. Tabii biz yerel yöneticiler, belediye hizmetlerimizi vatandaşa en kaliteli ve hızlı bir şekilde ulaştırmakla mükellef olduğumuz kadar, bölgemizdeki tarih ve kültürümüze de sahip çıkmamız gerekiyor. İlçemizde bulunan bu kıymetli 2 bin 800 yıl önce, 80 bin kişinin yaşadığı bu şehirde, binlerce yıl sonra burada bir meclis toplantısı yapılmasını çok kıymetli buluyoruz. Bölgemiz sadece tarımıyla, hayvancılığıyla ve sanayisiyle değil, aynı zamanda tarihi ve kültürel değerleriyle de öne çıkan ilçeler arasında öne gelmekte. Biz de burada bu kıymetli antik şehrimizi tüm Türkiye’ye tanıtmak ve duyurmak için bu organizasyonu önemsiyoruz” dedi.

“Bölgeye hakim olmak isteyen tüm egemen güçlerin önem verdiği bir kent”
Çanakkale’nin Kuzeyinde yer alan Parion Antik Kenti’nin binlerce yıl önce egemen güçlerin hakim olmak istediği bir kent olduğunu belirten Parion Antik Kazıları Başkanı Prof. Dr. Vedat Keleş, “Bulunduğumuz kent, Parion Antik Kenti. Çanakkale’mizin, eski adıyla Troas bölgesinin Kuzeyinde yer alan önemli bir liman kenti. Antik kaynakların verilerine göre M.Ö 709 yılında kurulan kentin kuruluşuna kadar bölgeye hakim olmak isteyen tüm egemen güçlerin önem verdiği bir kent konumunda. Sahip olduğu iki limanı sayesinde hem ekonomik olarak hem de insan kaynakları bakımından çok ciddi bir kent” dedi.

“Odeion işlevini 1850 yıl sonra tekrar gerçekleştirecek”
Çalışmaların 2005 yılında başladığını belirten Kazı Başkanı Keleş, “Buradaki bizim kazı serüvenimiz 2005 yılında başladı fakat bunun daha öncesi de var. Yüzey araştırmalarının sonunda ilk defa 2005 yılında bu antik kentte sistemli bilimsel arkeolojik kazılar başlatıldı. 2005 yılından 2020 yılına geldiğimiz 15 yıllık süreçte çok ciddi başarılar elde edildi bu Parion Antik Kenti’nde. Hem yayın anlamında hem yapılan kazılar anlamında hem de akademik anlamda ciddi bir performans gösterdik. 2018 yılında sayın bakanımızın ifade etmiş olduğu Türkiye’deki arkeolojik kazıların 12 aya yayılması projesi kapsamında, Parion Antik Kenti’nde yıl boyunca devam edecek olan kazılar kapsamına alındı. Sayın bakanımızın burada ortaya koymuş olduğu bir başka hedef de yeni destinasyon merkezlerinin oluşturulması idi. Biz de Parion kazı ekibi olarak Çanakkale’mizde yeni bir destinasyon merkezi oluşturulması noktasında çok ciddi mesafeler kat ettik. Özellikle son yıllarda Rus ve Ukraynalı turistlerin yeni tur rotalarının içerisinde Çanakkale’de Parion Antik Kenti’ni de dahil etmiş durumdayız. Bu anlamda ciddi bir başarı kazandığımızı düşünüyoruz. Bunun dışında 11 sektörde daha kazılarımız devam ediyor. Bu zor şartlara rağmen, pandemi sürecinde de olsak çalışmalarımızı aksatmadan devam ediyoruz. Şuanda içerisinde bulunduğumuz Odeion yapısı da bu seneki çalışmaları gerçekleştirdiğimiz yapılardan bir tanesi. M.S. 2’nci yüzyıl ortalarında inşa edilmiş bir yapı ve şuanda Antik kentin en iyi korunmuş yapılarından bir tanesi. Bugün bizim için son derece önemli bir gün. Çünkü antik çağdaki işlevi neyse, bugün aynı işlevi 1850 yıl sonra Parion’daki Odeion tekrar gerçekleştirecek. Belediye Başkanımıza teşekkür etmek istiyorum. İlk defa antik kentte böyle bir olaya tanık oluyoruz. Bu da bizim kat ettiğimiz mesafeyi ve bundan sonra ortaya neleri koyabileceğimizin bir delili olacaktır” diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Çanakkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çanakkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Lapseki MYO’da öğrenci kayıtları başladı
YEREL HABERLER Lapseki MYO’da öğrenci kayıtları başladı
Sardalyanın kilosu 20 liraya düştü
YEREL HABERLER Sardalyanın kilosu 20 liraya düştü
Çanakkale'de, yeni sezonun ilk gecesi 25 ton sardalya avlandı
YEREL HABERLER Çanakkale'de, yeni sezonun ilk gecesi 25 ton sardalya ...
Çanakkale'de yeni sezonun ilk balık avı bereketli geçti
YEREL HABERLER Çanakkale'de yeni sezonun ilk balık avı bereketli ...
Çanakkale uyuşturucu ve kalpazan operasyonu: 2 gözaltı
YEREL HABERLER Çanakkale uyuşturucu ve kalpazan operasyonu: 2 ...
Çanakkale´de gırgır tekneleri, yeni av sezonu için uğurlandı/ Ek fotoğraflar
YEREL HABERLER Çanakkale´de gırgır tekneleri, yeni av sezonu için ...
Çanakkale´de gırgır tekneleri, yeni av sezonu için uğurlandı
YEREL HABERLER Çanakkale´de gırgır tekneleri, yeni av sezonu için ...
Çanakkale’de denizlerde av sezonu başlıyor Balıkçılar 'Vira Bismillah' diyerek denizlere açıldı
YEREL HABERLER Çanakkale’de denizlerde av sezonu başlıyor Balıkçılar ...
Belediye binasını kurşunlayanlar `alkollüydük´ deyip başkandan özür diledi
YEREL HABERLER Belediye binasını kurşunlayanlar `alkollüydük´ deyip ...
Ezine'de aile faciası Tartışan baba ile oğlu 15 dakika arayla intihar ederek, yaşamlarına son verdi
YEREL HABERLER Ezine'de aile faciası Tartışan baba ile oğlu 15 ...
Tartışan baba ve oğlu arka arkaya intihar etti
YEREL HABERLER Tartışan baba ve oğlu arka arkaya intihar etti
Çanakkale´de uyuşturucuya 1 tutuklama
YEREL HABERLER Çanakkale´de uyuşturucuya 1 tutuklama
Çanakkale'de Barbaros Nara Şehitliği´nde anma töreni
YEREL HABERLER Çanakkale'de Barbaros Nara Şehitliği´nde anma töreni
Çanakkale´de Zafer Bayramı kutlandı
YEREL HABERLER Çanakkale´de Zafer Bayramı kutlandı
Çıplak köyü sakinlerinden 'çıplaklar kampı' paylaşımına tepki
YEREL HABERLER Çıplak köyü sakinlerinden 'çıplaklar kampı' ...

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X