Çanakkale'de merdivenden düşüp, ölen gümrük muhafaza memuru için tören



Burak GEZEN/ÇANAKKALE, (DHA) ÇANAKKALE'nin Biga ilçesine bağlı Karabiga beldesinde, gemide arama yaparken merdivenden ambara düşerek, yaşamını yitiren gümrük muhafaza memuru Ahmet Serkan Yarımoğlu (38) için görev yaptığı kurumun önünde tören düzenlendi. Yarımoğlu'nun kızı Asel (6) ve oğlu Asil (10), törende babalarının Türk bayrağına sarılı tabutu önünde bekledi.

Gümrük Müdürlüğü Kaçak İstihbarat Bölge Amirliği´nde görevli gümrük muhafaza memuru Ahmet Serkan Yarımoğlu, Biga'nın Karabiga beldesinde 25 Ekim akşamı, arama yapmak için bindiği gemide, merdivenden ambara inmek istedi. Bu sırada Yarımoğlu, henüz bilinmeyen nedenle basamaklardan düştü. Ağır yaralanan Yarımoğlu, çağrılan sağlık görevlilerince ambulansle hastaneye kaldırıldı. Tedaviye alınan Yarımoğlu, tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi.

Memleketi Konya'da toprağa verilecek olan Ahmet Serkan Yarımoğlu için Çanakkale Gümrük Müdürlüğü önünde tören düzenlendi. Törene Vali İlhami Aktaş, İl Emniyet Müdürü Faruk Karaduman, İl Jandarma Komutanı Jandarma Kıdemli Albay Tahsin Saruhan, Batı Marmara Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürü Temel Akkuş, Çanakkale Gümrük Müdürü Zeynel Karaman ile kurum çalışanları katıldı. Saygı duruşunun ardından Kur'an-ı Kerim okundu ve dua edildi.

Törende Ahmet Serkan Yarımoğlu'nun Türk bayrağına sarılı tabutunun başına gelen annesi Cennet Yarımoğlu ve babası Şener Yarımoğlu ise gözyaşı döktü. Kızı Asel ile oğlu Asil de babalarının Türk bayrağına sarılı tabutu önünde bir süre bekledi. Gümrük muhafaza memuru Ahmet Serkan Yarımoğlu'nun cenazesi, toprağa verilmek üzere memleketi Konya´ya gönderildi.DHA-Genel Türkiye-Çanakkale / Merkez Burak GEZEN

2020-10-27 11:47:45



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