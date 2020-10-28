Çanakkale'de bir köy karantinaya alındı

ÇANAKKALE (DHA)ÇANAKKALE'nin Bayramiç ilçesine bağlı Karaköy köyü, artış gösteren koronavirüs (Covid-19) vakalarını engellemek için 14 gün süreyle karantinaya alındı.
Kaymakam Sercan Gökdemir başkanlığında toplanan İlçe Umumi Hıfzıssıhha Kurulu'nca, çok sayıda kişide pozitif vaka tespit edilen Karaköy köyü, vakaların yayılımını engellemek için 14 gün süreyle karantinaya alındı. Karantina süresi boyunca, alınan tedbirlere uymayanlar hakkında idari işlem yapılacak. DHA-Genel Türkiye-Çanakkale / Bayramiç ÇANAKKALE, (DHA)
2020-10-28 14:38:27
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