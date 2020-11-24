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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Çanakkale'de Öğretmenler Günü kutlandı

DHA

Çanakkale'de Öğretmenler Günü kutlandı


Burak GEZEN/ÇANAKKALE, (DHA)- ÇANAKKALE'de 24 Kasım Öğretmenler Günü, Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen törenle kutlandı.
Çanakkale'de Öğretmenler Günü nedeniyle Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen törene; Çanakkale Valisi İlhami Aktaş, Çanakkale Boğaz ve Garnizon Komutanı Tuğamiral Mehmet Cem Okyay, Çanakkale Belediye Başkanı Ülgür Gökhan, İl Milli Eğitim Müdürü Ferhat Yılmaz ile daire amirleri ve askeri erkan katıldı. İl Milli Eğitim Müdürü Ferhat Yılmaz tarafından Atatürk Anıtı'na çelenk sunulmasının ardından saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu. 
'EĞİTİM TOPLUMSAL AYDINLANMANIN TEMEL ARACI'
İl Milli Eğitim Müdürü Ferhat Yılmaz yaptığı konuşmada; "Büyük Önder Atatürk´ün millet olarak çağdaşlaşma mücadelemizdeki liderliğinin 'Başöğretmenlik' unvanıyla taçlandığı bugün, bizlere eğitimin ülkemiz için ne kadar elzem olduğunu göstermiştir. Eğitim toplumsal aydınlanma ve çağdaş dünya ile bütünleşmenin temel aracı, öğretmenler ise bu zorlu sürecin en önemli unsurlarıdır. Öğretmenlik sadece bir meslek değil, bir misyondur. Öğretmenlik dört duvarlar arasında bilgi verme uğraşının çok ötesinde bir insanı, dolayısıyla da toplumu değiştirme ve yenileme gayretidir. Kültürümüzde öğretmenlerimiz anne ve babalarımız kadar değerli, onlar kadar azizdir. Biz bir harf öğretenin kırk yıl kölesi olacak kadar öğretmenlere kıymet vermiş bir kültüre sahibiz. Öğretmenler emekli olsa bile yetiştirdikleri öğrenciler ülkeye ve topluma hizmet etmeye devam edecek, bizler de bir zamanlar toprağa ektiğimiz tohumların ağaç oluşunu keyifle izleyeceğiz. Bakanlığımız içinde bulunduğumuz pandemi sürecinin başından bu yana öğretmenlerimizin de katkısıyla uzaktan eğitim sürecini en iyi şekilde yöneterek dünyaya örnek olacak bir çalışmaya imza atmıştır. Öğretmenlerimiz Vefa Sosyal Destek birimlerimizde gönüllü çalışarak öğretmenliğin sadece ders vermek olmadığını zor zamanlarda ihtiyacı olan vatandaşlarımıza süreç boyunca destek olarak milli birlik ve beraberlik gücümüzü tüm dünyaya göstermişlerdir. Meslek liselerimizin özverili öğretmenleri el ele vererek toplum sağlığı için gerekli malzemeleri üretip zor günlerde verilen mücadeleye ciddi anlamda destek olmuşlardır" dedi.
Bir öğrenci tarafından şiir okunması ve mesleğe yeni başlayan öğretmenlerin yemin etmesinin ardından kutlama programı sona erdi. DHA-Genel Türkiye-Çanakkale / Merkez Burak GEZEN
2020-11-24 13:34:52

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Çanakkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çanakkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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