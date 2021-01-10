Çanakkale Boğazı, vinç yüklü geminin geçişi için trafiğe kapatıldı(2)

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1915 ÇANAKKALE KÖPRÜSÜ KEDİ YOLUNUN ALTINDAN BÖYLE GEÇTİÇANAKKALE Boğazı'ndan geçen 173 metre uzunluğundaki konteyner vinci taşıyan 'Bigroll Beaufort´ isimli gemi, saat 13.30'da 1915 Çanakkale Köprüsü kulelerinin bulunduğu noktaya ulaştı. Singapur'dan Gemlik Limanı'na konteyner yükleme vinci taşıdığı için yüksekliği 87 metreye ulaşan gemi, 1915 Çanakkale Köprüsü kedi yolunun altından geçerken ilginç görüntüler ortaya çıktı. Vinç yüklü gemi, boğaz geçişini tamamlayıp Marmara Denizi'ne açılırken sabah 08.00'da askıya alınan Kuzey-Güney yönlü gemi trafiği de saat 14.00 itibariyle normale döndü. Burak GEZEN-Cemhan ŞEN/ÇANAKKALE,(DHA) DHA-Genel Türkiye-Çanakkale / Lapseki Burak GEZEN-Cemhan ŞEN

2021-01-10 14:29:54



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