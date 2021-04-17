Tarlaya giden traktör şarampole devrildi: 5 yaralı

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Çanakkale’nin Yenice ilçesinde traktör şarampole devrildi. Traktör üzerinde bulunan 5 kişi yaralandı.

Çanakkale’nin Yenice ilçesine bağlı Seyvan köyünden, Yenice istikametine giden Bayram Ali Deniz idaresindeki 17 HH 442 plakalı traktör, kontrolden çıkarak şarampole devrildi. Meydana gelen traktör kazasında sürücü Bayram Ali Deniz ile römorkta bulunan; Naile Deniz(64), Nilüfer Deniz(38), Bilge Deniz(4), ile Ecrin Sağlam(13) yaralandı. Yaralılar ambulanslarla Yenice Devlet Hastanesine kaldırıldı.

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